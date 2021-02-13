国家航天局发布“天问一号”探测器火星捕获过程影像
2021年02月13日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月12日电 （记者冯华）12日，举国欢庆农历新年之际，国家航天局发布我国首次火星探测任务“天问一号”探测器火星捕获过程影像。监视相机完整记录了火星进出视野、发动机点火后探测器轻微震动和探测器从火星白天飞入黑夜的过程，太阳翼、定向天线、火星大气层及表面形貌清晰可见。
2月10日19时52分，中国首次火星探测任务“天问一号”探测器实施近火捕获制动，探测器顺利进入环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星，实现“绕、着、巡”第一步“绕”的目标，环绕火星获得成功。自2020年7月23日成功发射以来，“天问一号”探测器完成1次深空机动和4次中途修正，抵达火星时飞行里程约4.75亿千米，距离地球约1.92亿千米，器地通信单向时延约10.7分钟，各系统状态良好。
《 人民日报 》（ 2021年02月13日 04 版）
(责编：牛镛)
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