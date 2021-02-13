（“十三五”，我们这样走过）消费变化折射消费结构升级轨迹——
新春购物车 越来越丰富
新春到，年货俏。
北京海淀区一家互联网公司员工邵峰留京过年，在网上给湖南老家的父母订购了一套保健品和一台按摩椅；上海杨浦区高校教师赵巍给孩子挑选了一辆平衡车；湖南长沙市新妈妈罗晓盘给一个多月的宝宝备齐奶粉、奶瓶、纸尿裤等日常用品……
满满的新春“购物车”，反映出我国消费市场的巨大潜力，也折射出消费结构的升级轨迹。
习近平总书记强调，要建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程。
回望“十三五”，消费已成为我国经济增长主引擎，为经济高质量发展提供了有力支撑。与此同时，消费结构加快升级，新产品、新服务、新模式快速涌现，成为中国消费市场的亮眼标识。
——从基本支出到其他支出，恩格尔系数不断下降。
算算今年购置年货花的钱，山东济南市一家化工企业职员高远发现了新变化：购买食材的花费占比少了，购买健康产品的花费占比多了。“现在过年不再只是吃吃喝喝，而是有了更丰富的消费。”高远说。
不仅是春节消费，我国居民的日常消费结构也在发生类似变化，日常饮食消费已不再是国人消费中的“大头”。居民家庭中食物支出占消费总支出的比重被称为恩格尔系数。“十三五”期间，我国恩格尔系数持续下降，从2016年的30.1%降至2019年的28.2%，已进入国际通行标准“富足”的区间。
“一个国家人民生活越富裕，恩格尔系数就越小。”中国国际贸易促进委员会研究院副院长赵萍说，在国际上，这一指标常被用来衡量一个国家和地区人民生活水平状况。“随着基本支出占比下降，新产品、新服务的支出占比不断提升，我国消费市场在‘十三五’期间取得了不起的突破，受益的是老百姓。”
苏宁大数据显示，年货节期间，苏宁智能家电销量同比增长42.9%，智能空调、智能音箱、智能晾衣杆等成为消费者的心头好；广东珠海市无界美术馆推出的文创年货，将中国春联元素与网络流行词汇相结合，深受年轻消费者喜爱；在拼多多“百亿补贴”专区，小度智能音箱、小米小爱音箱、华为AI音箱成为热门产品，在日常生活中能扮演小助手角色。
——从买实物到买服务，服务消费占比持续提升。
北京海淀区居民张子霖近日在网上预约了核酸检测上门服务。“今天下单，明天上门，后天就出检测报告，十分方便。”打开手机记账软件，能看到他近几年购买服务的花费不少：“爸妈上岁数了，给他们购买了体检服务；孩子到了早教班的年龄，买了在线早教课……”
从买商品到买服务，是我国消费结构升级的又一个关键词。“十三五”期间，服务消费迅速增长，达到居民消费50%，引领我国消费结构升级。
“从商品消费转向服务消费，符合居民消费升级的客观规律。”赵萍说，当前我国人均GDP已超过1万美元，对精神文化方面的需求日益增长。服务消费主要满足人们这方面需求，增速和占比自然会持续提高。
“十三五”期间，生活服务业在数字化转型过程中创新供给。从餐饮消费到休闲娱乐，从家政服务到美容美发，从运动健身到干洗熨烫，百姓身边的生活服务业都在快速发展，加速拥抱互联网、实现数字化。2020年，在线诊疗、在线教育等新型服务消费快速增长。中国信息通信研究院与美团研究院联合发布的《中国生活服务业数字化发展报告（2020年）》显示，我国生活服务业数字化已取得了初步成效，正向做强做优的方向发展。
——从买得到到买得好，品质消费越来越受追捧。
家住江西南昌西湖区朝阳新城的90后廖芸琪是一名小学老师，每到过年就琢磨着给家里添置些新物件。今年，她在拼多多年货节活动上买了两件新品：一件是集扫地拖地于一体的智能机器人，一件是小度智能屏，能看片、学习、聊天。“过去买年货是温饱型消费，现在迈向品质消费。”廖芸琪笑着说。
春节消费市场上，绿色、智能、健康类商品销售红火，国产品牌受到追捧。“十三五”期间，我国居民消费呈现从注重量的满足向追求质的提升、从有形物质产品向更多服务消费、从模仿型排浪式消费向个性化多样化消费等一系列转变。
中国家电网联合奥维云网共同发布的《2020年中国健康家电白皮书》显示，92%的消费者在选购家电时会特别关注“健康”功能，健康类家电销售额占比提升明显。“这个春节，原生态食品在居民餐桌上走俏起来，人们在吃穿住用各类产品选购上都更讲究健康。”广东珠海市鲜生洪湾小程序电商相关负责人说。
消费关乎经济，也关乎民生。满满的新春“购物车”，装的是人们的好生活。产品和服务供给更加丰富的消费市场，让越来越多人愿消费、能消费，推动新消费成为扮靓人民美好生活的一抹独特亮色。
《 人民日报 》（ 2021年02月13日 01 版）
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