长洛乡：山里致富路更宽（新春走基层）
山，连绵不绝；路，蜿蜒曲折。江西省赣州市赣县区长洛乡长洛村，地处罗霄山脉深处，距离赣县区中心几十公里。
可如今，即便翻山越岭，仍有不少人慕名而来，因为这里有让人回味甘甜的蜂蜜。
长洛村村民黄忠顺开着三轮车，拉着蜂箱往深山里走。天气渐暖后，蜜蜂便会漫山遍野寻花，酿出甘甜的花蜜。
“加箱！”黄忠顺已经算好了，今年再加10箱蜂，争取蜂蜜年产500斤、增收2万元。
时光回到2017年，那时黄忠顺还是村里的贫困户。听闻乡里有养蜂培训，还送蜂箱，他第一个报了名，领回了5箱蜂，开始了“甜蜜事业”。2019年，黄忠顺脱了贫。这一年，长洛村建档立卡贫困户人均年收入达到10400元，整村实现脱贫。
“不只是长洛村，蜂蜜已成为长洛乡脱贫致富的利器，2020年产值近1000万元，2021年预计产蜜可达40万斤。”长洛乡常务副乡长李惠民介绍。
日子越来越好，可长洛乡群众并不满足……
“提高农业产品质量效益和竞争力，要以做强品牌为重点。”长洛乡党委书记李芳说，蜂蜜价格偏低、标准规范不统一，是制约长洛乡蜂蜜产业发展的瓶颈，“长洛蜂蜜价格之前一直在每斤30元到50元间打转，而一些打出品牌的蜂蜜价格早就上了每斤100元。”
找准症结，持续发力。长洛乡着手规范产品质量，加大品牌推广力度。乡里创立了自己的蜂蜜品牌，统一收购蜂蜜，统一割蜜时间，每年最多只割3次蜜，以确保好品质。乡亲们还在网上开设账号，不少农民成了“网红”，全乡干部都当推广员。
“每一瓶蜂蜜上都有防伪溯源二维码，手机扫一扫，就可以看到详细信息，让大家吃得放心。”老蜂农张辛闻如今也与时俱进，有客人咨询蜂蜜质量，他就自豪地介绍起来。
“山里致富路更宽。甜蜜事业带来甜美生活，我们要继续努力，把日子过得更好。”李芳说。
《 人民日报 》（ 2021年02月13日 01 版）
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