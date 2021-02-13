卡路村：村里开心事更多（新春走基层）
天刚蒙蒙亮，陈启元早已起床干了半晌，做饭、养花、喂食，点滴日常被他发布在朋友圈。很快，叮叮咚咚的，点赞、留言一个接一个……
“老陈本事大着呢，是我们村的‘网红’！”青海省湟源县申中乡卡路村第一书记郝青云笑言。
陈启元8岁时因一场意外失去右腿。种地没力气，打工没人要，前些年日子愁得慌。2017年，在驻村工作组帮助下，老陈搞起了养殖；可不多久老陈又愁上了，规模扩大后，销售成问题……
变化从一根网线开始。郝青云在驻村中发现，因为宽带费用太高，报装也不方便，村民基本都不上网。作为中国联通青海分公司派驻卡路村的第一书记，郝青云借助平台优势，让百兆宽带覆盖到全村119户，村民还能享受优惠资费。
“这是我学习养殖技术的公众号，这是我给孙子在网上买的衣服，这是我朋友圈评论最多的一条……”陈启元说，“自从装上了宽带，村里开心事更多。去年10月，有人看到我发的短视频，通过留言和我联系，下了个大订单！”
2017年底，卡路村实现贫困户全部脱贫。村民的收入年年见长，砖瓦房、瓷砖地、水冲式厕所、壁挂式暖气，已成为很多村民家的标配。2020年宽带到家，又给大伙打开了新天地……
“村里现已有600多部智能手机，村民们种的养的，发个短视频，很快就能卖出去。”郝青云介绍：“村里还建立了自己的信息发布平台，惠农政策、招工信息、村务公开等，都能及时传达到户。”
30平方米的房间，被快递塞得满满当当，申中乡邮政所里，唯一的快递员晁慧忙得不可开交。从20岁参加工作到现在，她见证了这里的变迁：“以前是以信件为主，现在各式各样，平均每天都要处理几十件快递。”
目睹村里的变化，郝青云更添干劲，“下一步，我们要借助网络推进乡村治理现代化，还要加紧与一些网络平台对接，把村里的更多好东西卖到远方，让乡亲们的日子越过越好！”
《 人民日报 》（ 2021年02月13日 01 版）
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