家国从来是同心（今日谈）
2021年02月13日08:03 | 来源：人民网－人民日报
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全国各地，很多人响应号召，就地过年；街头巷尾，快递员们奔忙不歇，及时将货物送到千家万户；镜头前面，“云拜年”蔚然成风，远在家乡的父母对孩子的选择表示理解和支持……这个特殊的春节，无数普通人和家庭，用实际行动为防疫大局添砖加瓦。“舍小家为大家”的背后，是家国一体的炽热情怀，是家国同心的价值追求。
习近平总书记指出：“中国人历来抱有家国情怀，崇尚天下为公、克己奉公，信奉天下兴亡、匹夫有责，强调和衷共济、风雨同舟”。回望过去，无论是搞建设、谋发展、抓改革、促开放，还是战洪水、防非典、抗地震、斗疫魔，正因为有千千万万个普通人挺身而出，我们才能一次次化危为机；正因为有一个又一个奋斗者全力拼搏，我们才能披荆斩棘、不断向前。将小家与大家紧密相连，将个体生命与国家民族命运融汇在一起，始终是中国人民心中的鲜明底色，始终是我们风雨无阻向前进的动力源泉。
亿万个你我守护中国，亿万个你我成就中国。把家国情怀融入不懈奋斗，转化为具体行动，我们每个人的脚步，必将叠加成国家的进步；我们每个人的奋斗，必将汇聚为民族复兴的磅礴伟力。
《 人民日报 》（ 2021年02月13日 01 版）
(责编：李源、初梓瑞)
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