本报记者 李心萍 赵展慧

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春节是传统消费旺季，今年不少群众就地过年，带来了区域性需求结构的较大变化，年货采购和市场保供呈现新特点。

为此，多地开通包机专列，多家物流企业加强保障，全力确保民生物资供应，让人民群众度过一个特别而又温馨的春节。

今年春节，为配合做好疫情防控工作，不少人选择就地过年。春节是传统消费旺季，就地过年群众的增多，带来了区域性需求结构的较大变化，民生物资供应充足吗？群众购物顺畅吗？记者进行了采访。

开通包机专列，保障物资供应

急单！广州需要660吨大米，要3天内送达。

“时间紧、货量大，我们欣喜之余也有些压力。”江西南昌金谷园米业有限公司副总经理刘方保说，今年不少群众就地过年，年货采购和市场保供呈现新特点，一线城市粮食需求量大幅提升。

铁路货运跑起来，“米袋子”有保障。“一天完成装运工作，第二天发车，一定能准时到广州。”向塘西站货物员胡登良的一席话，让刘方保放了心。在向塘西站，京九铁路、沪昆铁路、向莆铁路交会，江西南部地区70%的货物经由此地发往各地。

铁路部门数据显示，1月20日零时起，全国铁路主要货运通道增开货物列车114列，货物列车开行总量达2.05万列，全力保障民生物资供应。

另一方面，包机运送也让更多新鲜食品进入百姓餐桌。

榴莲、迷你小菠萝、山竹……近日，一架满载泰国特色水果的货机从曼谷飞抵西安咸阳国际机场。数十辆货车在机场一字排开，等待接货。两个小时后，这批新鲜水果将出现在西安本地生鲜超市的货架上。

“这几天，热带水果需求旺盛。为了保障年货运输，我们特意换上了装载量更大的机型，近期还计划每周增开1—2个西安至曼谷航线班次。”圆通航空相关负责人说。

值得一提的是，进口水果都有自己的核酸检测证明。“飞机落地后，工作人员会第一时间对机身及货舱进行消毒，货物运输到物流仓库后还将进行第二次消毒。”该负责人说。

物流不停，年货满仓。除了热带水果，来自全球的食用油、保健品等春节期间需求量较大的商品也都供应充足。菜鸟网络数据显示，1月20日以来，从菜鸟仓发出的商超类年货包裹量同比增长50%，消费者购买进口年货的需求也在快速攀升。

特色产品抢手，鲜花市场红火

重庆的牛油麻辣火锅、福州的佛跳墙、柳州的螺蛳粉……今年春节，这些具有“乡味”的特色产品备受青睐。

“各地特色产品是今年春运期间的热门货物。”南航物流有关负责人说，南航物流提前布局，根据货物特点提供定制化保障服务。

在深圳，南航在停机坪上为海产品开设了专用机口，在做好疫情防控工作的同时，保障货物优先收运，并对进港货物推出“预约提货”和“快速通道”服务，确保海产品新鲜上桌。在新疆，南航推出高效联运服务，依托自身航线网络，将新疆的特色年货通过乌鲁木齐转运至各地餐桌。

“依托智能销量预测，菜鸟网络在全国不同区域的仓储网络进行了个性化备货。”菜鸟网络“春节不打烊”活动负责人孙建说，例如，随着留在海南过年的北方人数量持续上升，包饺子的需求增加，菜鸟华南仓备货的自动绞肉机数量同比增长240%。

与此同时，春节期间也是鲜花的高产季、销售旺季，物流行业也在为鲜花运输加紧忙碌。

“我们依据鲜花保鲜时长、运输要求等不同的需求特点，制定了差异化服务方案，并通过提前办理提货手续、实时共享分拣信息等方式，将鲜花产品交付时间由120分钟缩至30分钟。”南航物流公司工作人员说，1月以来，公司在云南地区出港鲜花达626.32吨，同比增长46.89%。

人留在工作地，把爱快递回家

“我特地买了湖北的泡椒藕带、香菇、鸭脖等特产寄给家人。”最近，在武汉市红旗渠路邮政所的消费扶贫专馆里，北京人朱竞林精心挑选了寄回家的礼物。“来武汉工作两年了，这次不回去，家人也能理解。”

朱竞林的选择并非个例。人就地过年，把爱寄托在年货里快递回家成为不少人的选择。

随之而来，“忙”成为快递员们最深的感受。快递小哥们说，“春节期间的工作量一点也不输‘双11’”。为了应对这场别样“春运”，多家快递企业加大投入，承诺春节期间“不打烊”。

记者了解到，除了一直坚持春节期间正常运营的邮政、顺丰、京东物流等，中通、申通、圆通、韵达、百世等快递企业也纷纷表示春节期间不休息，全力满足消费者的寄递需求。

中通将时效保障服务范围扩大到国内209个城市，实现省会城市全覆盖；圆通提出国内各大转运中心、5000多台干线车辆正常运行；顺丰表示，春节期间预计新增用工近3万人，在一线投入37.4万名工作人员，并准备了节前礼包、节中特殊激励、节后返岗激励等，保障工作人员权益。

据国家邮政局统计，除夕和初一两日，全国快递处理超1.3亿件，同比增长223%。快递的春节“不打烊”服务确保了广大用户能够顺利收到年货，愉快地度过春节。

《 人民日报 》（ 2021年02月13日 04 版）

(责编：李源、初梓瑞)