图①：福建连江，休渔渔船停泊在海湾内。

新华社记者 姜克红摄

图②：河北秦皇岛，市民在沙滩捡拾垃圾。

新华社记者 王毓国摄

图③：江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区是我国最大的滩涂湿地保护区之一。图为灰鹤在保护区内飞舞觅食。

李志军摄

图④：深圳大鹏湾，水清岸净，风光秀丽。

李坚强摄

浙江台州湾管住入海排放与养殖污染

源头管控治理近海污染

本报记者 窦瀚洋

午后，漫步浙江台州三门县木杓海滩，水天相连，碧浪万顷。虽是冬日，惬意的渔村风情仍吸引来不少游客。

“夏天这里人更多咧！”观海村党总支书记、村委会主任金敬明乐呵呵地说，海滩变美，村里的旅游业也跟着发展起来，光民宿就办了好几家。

金敬明还有个身份——观海村村级滩长，3年多来巡滩已成了他的日常工作。他告诉记者，每天要巡滩三四遍，一旦发现问题，通过手机APP上报后，系统便会在第一时间通知相关部门前来处理。

海洋治污绝不是一家之责，海洋污染大多来自陆地，加强源头治理是关键。

三门县污水处理公司中控室，大屏幕上实时更新着污水处理厂入海排污口数据。技术负责人陈琳向记者介绍，集成分析的数据来自入海排污口上的“慧眼”——在线监测设备。“加强源头治理是提升海洋水质的关键所在。2014年 ，三门湾入海排污口实现在线监测设备全覆盖，一旦数据出现异常，系统就会发出警报，第一时间就能查明问题并做出处理。”陈琳说。

地处浙江东南沿海，台州拥有三门湾、乐清湾等31个海湾，其大陆岸线长度、滩涂面积及海岛数量均居浙江前列，丰富的海洋资源背后是巨大保护压力，对此，台州打出一套“组合拳”。

这几年，台州管好直接向海洋排放污染物的入海河流和直排海污染源两道重要“闸口”，有效实现河海水质同步提升。“目前，台州椒江和金清两大水系的全年水质达到‘水十条’考核标准。全市7个入海排污口监督性监测达标率为100%。”台州市生态环境局党组书记、局长、市治水办（河长办）常务副主任陈昌笋介绍。

治理近海污染，台州有啥秘诀？

温岭市温峤镇面向乐清湾，海水养殖一直是镇里的支柱产业。过去粗放养殖导致大量饵料残留物沉积，一度造成海洋污染。“盛夏气温升高，海水翻涌，再加上海风一吹，散发出阵阵带着浓厚鱼腥味的恶臭。”温峤镇副镇长林应聪说，海床探测报告显示，最严重时沉积能有3米多厚，污染程度之深可见一斑。

改变迫在眉睫。2017年，温峤镇政府专门请来浙江海洋大学专家团队，量身打造了“生蚝—海鱼”混养模式。“饲料科学配比喂鱼，产生的鱼粪是生蚝的饲料，而生蚝又可以净化水质，有利于实现生态效益、经济效益的最大化。”林应聪介绍。

如今，人与海洋和谐共处的生动实践在台州湾遍地开花。在路桥区金清镇，当地新建占地约17亩的“会呼吸的湿地”，涵养近岸水环境；在玉环市，紫菜养殖户承包海域时签承诺书，养殖期间需及时清运垃圾，退养时还要把承包区域恢复到自然原貌……2020年台州近岸海域海水水质趋好，优良水质面积夏季达89%，海洋垃圾得到有效管控，海洋生物多样性得到进一步保护。

“美丽海湾建设是今后海洋生态环境保护工作的重要内容。”陈昌笋说，“‘十四五’期间，台州美丽海湾建设将遵循开发与保护并重、治理与修复并举的原则，逐步实现‘水清滩净、岸绿湾美、渔鸥翔集、人海和谐’的美丽海湾建设可持续发展目标。”

（泮永翔参与采写）

深圳大鹏湾推进海洋保护机制创新

陆海统筹造就亮丽名片

本报记者 吕绍刚

背靠的大鹏岭宛如一只展翅高飞的大鹏，遥望海对面的香港新界，沿着金色的沙滩一路走，海风从碧蓝的海面上吹来……在拥有133公里海岸线的深圳大鹏湾，“春江潮水连海平”的诗情画意令不少游人悠然忘返。

大鹏新区位于深圳东部的大鹏半岛，约占深圳市一半的海岸线和1/4的海域面积，森林覆盖率超过76%，被称为深圳的“绿肺”和“生态基石”。近年来，大鹏新区坚持“生态立区、经济强区”的发展理念，大力推进海洋生态环保工作，努力将美丽海湾打造成一张亮丽名片。数据显示，近10年来，大鹏湾污水收集率由10%提升到98.3%。目前，湾区内48条入海河流、6个入海排污口和137个雨水排放口水质全部达标，海域水环境稳定在一、二类水质。

1月7日下午，随着一阵汽笛声响起，3艘白色的执法船缓缓驶离码头，拉开了2021年大鹏新区海陆统筹联合海上执法的序幕。这支由生态环保、文体旅游、海事、城管、交通等多家单位组成的执法队，是大鹏新区近年来积极推进海洋生态环境治理机制创新的产物。

深圳市生态环境局大鹏管理局局长洪晓群说，以往，海洋生态环境治理分属生态环境、海洋管理、海洋执法、海事、海警等5部门，长期存在部门间权责不清的现象，未能形成以海陆生态环境统筹监管为目标导向的管理合力。2020年8月，大鹏新区推动5个海洋监管部门签订备忘录，建立起信息互通、联合会商、联合执法、联合督办的工作机制，探索海洋环境综合治理的海陆统筹新模式。

大鹏管理局执法科副科长范蓉告诉记者，联合执法后，大家能将资源最大化集中，互相支持。“尤其是海陆联动执法检查，有利于及时对导致海上生态环境污染的单位和个人溯源追责。”

依托美丽海湾，大鹏新区陆续建成了鹿嘴影视基地、玫瑰海岸婚纱摄影基地等一批品牌景点。不少当地居民开起餐馆，办起民宿，日子越来越红火。得益于严格的生态保护，大鹏新区的生态资源优势，不断地转化为经济发展优势。

1月20日，深圳国际生物谷首个产业载体项目——生物家园主体结构封顶，标志着大鹏新区坝光片区的开发建设迈入全面提速新阶段。坝光开发署项目部负责人班蕊介绍，坝光尽管交通不太便利，但不少企业家和科学家都因为这里的生态优势，决定落户于此。“这也充分说明，生态也可以成为区域发展的核心竞争力。”班蕊说。

保卫山海宝库，不仅要政府主抓，也需要社会“共管”。近年来，大鹏新区积极构建“政府推动、社会参与”的大平台，打造11家海湾生态环境保护组织，形成全社会共同关爱生态、关爱海洋的良好体系。大鹏新区管委会相关负责人表示，为了让生态文明成为社会生活中的主流文化，大鹏新区大力推进生态文化建设，如今，全民自觉维护生态环境在大鹏已蔚然成风。

大鹏新区党工委书记杨军表示，下一步，新区将积极践行绿水青山就是金山银山的理念，持续提升可持续发展能力，努力打造人与自然和谐共生的典范城区。

山东烟台套子湾狠抓陆源污染、海域环境综合整治

分类施策力促宜居宜业

本报记者 肖家鑫

冬日，在山东烟台套子湾的金沙滩旅游度假区漫步，虽寒风凛冽，依然能感受到这片海湾的美，湾内碧波荡漾，沙滩细柔洁净，山水林滩相映成趣。

美丽海湾建设是个系统工程，工业污染、船舶污染、生活污水等都威胁着海湾的生态环境安全。烟台加强综合整治，针对陆源污染入海防治、海域污染综合防治等，都出台了相应措施，建立起海湾生态环境治理体系。“2014年我们就建成投用了山东首家全地下式污水处理厂，建成深海排放工程，污水达标处理后离岸深水排放，利用海水自净能力，有效提升了生态环境质量。”烟台经济技术开发区生态环境分局环境管理处负责人王森介绍，当地还同步实施了景区4条入海河流和9条雨水排海管道修复整治，入海水质持续达标。

一些临近海岸的村庄，生活废水直排周边的河流，最终伤害海洋生态。为此，2020年，烟台经济技术开发区投资3000万元，对辖区内20多个村子的生活污水处理系统进行了改造升级，有效遏制了污水直排，改善了周边水体环境。

海湾洁净了，岸上也更有看头。“以前树种比较单一，也不美观，如今多了不少好看的新品种，每个季节都有看头。”王森说，针对原有海防林树种单一、树龄老化的现状，开发区引入135种常绿乔木、色叶植物、时令花卉等，将近岸建设成四季常绿、三季有花的城市森林公园。

烟台在保护生态环境的同时，还注意打造配套齐全、宜居宜业、人海和谐的高品质湾区。金沙滩旅游度假区年接待游客400多万人次，是烟台开发区重点打造的生态旅游项目。这里围绕海滨岸线修复，严格限制沙滩硬化建设，保持沙滩的自然性和完整性。度假区共规划“海、沙、浪、湾、泽”五大主题，相继对道路、林带、广场、沙滩及附属设施进行了全面改造，增建10余个景观节点、12.6公里滨海大道、44公里健康绿道等，成为市民运动休闲公园。

套子湾是烟台重要的工业聚集区。如今，依托每年2亿吨吞吐能力的烟台港西港区，套子湾开始了新一轮产业升级。规划建设中的烟台八角湾中央创新区成为套子湾的全新板块。按照“国际视野、世界标准、国内领先、烟台特色”的规划理念，八角湾重点布局中央商务区、科技创新区、会展文旅区三大板块，高标准建设八角河公园绿色地标，创新性建设东岛海岸公园蓝色轴线，着力打造生态创新之城、人才活力之湾。目前，哈尔滨工程大学烟台研究（生）院已交付使用。八角湾国际会展中心、八角湾旅游文化中心、八角河公园等6个重点在建项目，总投资68亿元，目前已完成投资近20亿元。烟台市民祝晓说，就在几年前，这里还是一片荒地，如今，越来越多的高科技企业入驻，人气也越来越旺。

祝晓前不久刚刚参加了环保部门举办的海湾守护公益活动。谈及套子湾的变化，他非常感慨：“这几年湾区生态环境越来越好了，曾经很少看见的海肠现在又多起来了，夹河口经常见到白鹭等珍稀鸟类。”

“我们将积极推进美丽海湾建设，并以此为统领，扎实推进海湾生态环境质量改善，不断满足百姓期盼，实现人与自然和谐共生。”烟台市生态环境局局长周俊说。

《 人民日报 》（ 2021年02月13日 05 版）

(责编：李源、初梓瑞)