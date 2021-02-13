孙秀艳

建设美丽海湾，不仅可以满足公众需求，提升公众关注，也可以此作为出发点，为进一步保护海洋打下基础

在蔚蓝的大海里畅游，在清透的海水中浮潜，在细软的沙滩上迎风漫步，或在滨海餐厅，边欣赏美景边享受来自海洋的美味，海洋带给人们的愉悦难以用言语穷尽。

海洋对于人类的意义远不仅仅这些。来自联合国的信息表明，海洋覆盖地球表面的70%，它产生了人类呼吸的50%的氧气；海洋作为地球最大的生物圈，为数十亿人提供蛋白质；数百万人以海洋为生，海洋渔业为全球提供了5700万个工作岗位；同时它吸收了地球25%的二氧化碳排放，是人类面对全球变暖挑战最大的盟友之一。

然而，长久以来，人类却没有友善地对待海洋这位朋友。放眼全球，不计其数的陆源排污口，时刻向海洋排放各种污染物，污染导致的海洋生态环境惨遭破坏事件屡见不鲜。尤其近20多年来，人类活动对近海生态环境系统的破坏力度不断加强，海洋环境退化和生态破坏的速度加快。最新的一份调查估算显示，2020年，约有15.6亿个口罩被乱丢入海洋中，需要长达450年才能被分解。

党的十八大以来，我国海洋生态环境保护工作取得积极进展，全国近岸海域环境质量总体改善。2019年近岸海域优良水质面积比例为76.6%，比2012年增加12.9个百分点。特别是渤海综合治理攻坚战取得明显成效，排污家底更加清晰，污染管控更有章法。

然而，我们身边的海洋污染仍然不能忽视。今年是“十四五”开局之年，如何进一步保护好海洋生态环境，需要更多新思路、新做法。

相较于时刻呼吸的空气、须臾不能缺少的淡水，公众对海洋污染的关注度还不够高。全国有1467个大小不等的海湾，海湾既是各类海洋生物繁衍生息的重要生态空间，也是公众亲海戏水的重要生态空间，保护与开发的矛盾十分集中。因此，建设美丽海湾，不仅可以满足公众对近海环境改善的需求，提升公众对保护海洋的关注，也可以此作为保护海洋生态环境的出发点，为进一步工作打下基础。正是基于此，生态环境部特别提出，到2035年全国要建成1467个美丽海湾的愿景。

令人欣慰的是，美丽海湾建设中不仅涌现出像深圳大鹏湾、浙江台州湾、烟台套子湾这样的“美丽典型”，更多实践也在各地大力推进。比如，山东省筛选出分布于青岛、烟台和威海3市的203处海湾，将其作为下一步省、市、县三级打造“美丽海湾”的基础布局；河北将海岸线划分成了16个责任湾区、111个责任湾段，明确各级湾长147人，让每一处海湾、每一寸岸线都有人管；天津滨海新区强化渤海岸线保护，实施最严格的岸线开发管控，统筹岸线、海域、土地利用与管理，并通过岸线修复确保自然岸线长度持续增长……

海洋污染，根子在岸上，美丽海湾建设并非易事。只有坚持源头防控，突出重点领域和关键环节，才能有效控制陆源污染；只有坚持生态治理与保护并举，不断加大海洋生态修复工作力度，才能逐步恢复近岸海域健康。

“水清滩净、岸绿湾美、鱼鸥翔集、人海和谐”的美丽海湾人人向往。春回大地，万象更新，让我们行动起来，增绿护蓝，为保护海洋尽一份力。

《 人民日报 》（ 2021年02月13日 05 版）

(责编：李源、初梓瑞)