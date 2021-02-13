各族人民幸福吉祥 伟大祖国繁荣富强
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12日，大年初一，上海中心大厦，来自湖北、留沪过年的韩姣（右）和丈夫、女儿一起，通过视频连线向故乡的亲人拜年。
农历新年在祝福声中开启。线上生活，带来过年新体验；文旅活动，增添节庆新方式；暖心服务，更让春节多了许多温情和感动……新年新气象，人人喜气洋洋，处处热热闹闹，神州大地洋溢着欢歌笑语……
视频连线
云上拜年
“妈妈正在社区里跟这些阿姨吃团圆饭呢，女儿你放心吧……”浙江杭州市采荷街道洁莲社区69岁的居民张丽娟拿着手机，时不时地变换角度，让女儿通过摄像头看看团圆饭现场……今年，社区组织儿女不在身边的老人集体过年，大家纷纷通过视频连线，和亲人互致问候。挂断视频，张丽娟笑着说：“活动太暖心了，我要拍照发朋友圈，再给女儿看看！”
“今年过年没回去，我和媳妇给你们拜年啦！”张正鹏和宿亮夫妻俩对着屏幕，向家人送上祝福……张正鹏是名来自甘肃的机电工程师，今年和妻子宿亮在武汉的项目所在地过年。小两口去年底刚结婚，今年春节本打算拜访双方亲友。“我们在家庭聊天群里拍视频，打视频电话，依然能传递祝福、感受大家庭的温暖。”宿亮说。
“体育大拜年，运动过新春”，这是今年宁夏中卫市沙坡头区提出的口号。区里组织了“智慧云行动”线上徒步健身等活动，无论何时何地，只要参与线上活动，在系统内打卡满天数，就有机会赢得奖励。“大家线上打卡，和见面拜年一样热闹。”居民李伟说。
直播、接单、包装、发货……大过年的也没闲着，但李官磊觉得生活比自己卖的蜜还甜。李官磊是贵州望谟县打岩村村民。他不仅探索养蜂，还通过视频直播拓宽了蜂蜜销路，摘了贫困帽。最近买年货的人多，李官磊更忙了。“一边出货，一边给一直支持我的客户拜年。”李官磊说，“未来，我还想带乡亲们一起致富。”
精彩文旅
新鲜体验
春节期间，内蒙古博物院线上线下共同奉上文化大餐。线上，“牛年知识闯关”主题线上H5知识问答大比拼、“神奇的牛奶”短视频系列微课，分享有趣的文化常识。线下，“新春第一讲”活动、“金牛开新运，寄语中国年”活动，表达游客新春祝愿，展望未来美好生活。
黑龙江哈尔滨大剧院今年录制了“云课堂·优美芭蕾”公益课，定期在剧院微信公众号、视频号推送，带领观众进行零基础跟练，丰富市民艺术体验，倡导健康居家生活方式。
“看非遗、赏年俗，市民过节有了更多新玩法。”江西南昌万寿宫历史文化街区相关负责人介绍，街区内的民间艺人轮番展演糖画、草编、捏面人等手艺。在红谷滩区，“未来空间·未时”图书馆等文化场馆准备了镜面迷宫、书法品鉴等活动，带给读者不一样的新鲜体验。
温馨服务
暖心过年
春节期间，重庆垫江县许婧妮小朋友的父母坚守工地，无法回家团聚。但她并不孤单，中建二局西南公司的志愿者当起了“临时妈妈”，和她一起做饭、玩耍，还辅导她写作业、陪她和父母视频“团聚”。近日，中建二局西南公司开展儿童关爱服务活动，20多名青年党员与58名4—6岁的小朋友结对子，每周去小朋友家两三次，一起度过这个令人难忘的寒假。
“3分钟后有一班列车将要抵达。”收到同伴的讯息，守在安徽马鞍山东站出站口的志愿者石琦抓紧喝了两口水，立正站好。乘客们陆续走来，他迎上前：“您好，欢迎来到马鞍山，请来这边用手机扫描安康码……”石琦是一名“85后”社区工作者，主动报名成为马鞍山东站的志愿者，他说：“大家都想回家团圆，但我为疫情防控出份力，也是应该的。”
查房、手术、科室疫情防控……河北三河市燕郊人民医院大外科主任梁敏的工作安排满满当当。“逢年过节，更需要有经验的人留下来指导治疗。”梁敏已经连续4年选择留在医院过年。令她感动的是，这两天她不仅领取了医院发放的暖心小礼物，还收到很多来自患者的感谢和祝福。“守护患者平安，我觉得很值。”梁敏说。
（本报记者朱磊、窦瀚洋、吴君、禹丽敏、苏滨、张枨、方圆、徐靖、邵玉姿、刘新吾）
《 人民日报 》（ 2021年02月13日 01 版）
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