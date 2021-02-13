原标题：楹联送春暖千家

【新春走基层·文化味里品新年】

“策杖云程，愿做识途马；耕耘沃土，甘当孺子牛”“舟载脱贫，岸柳无忧辞去鼠；曲听致富，山花有意向耕牛”……春节前夕，在甘肃省甘南藏族自治州舟曲县西城社区，舟曲楹联诗词学会的会员们凝神运笔，泼墨挥毫，写下一副副饱含祝愿的春联。

“仄声收尾的是上联，贴在右手边；平声收尾的是下联，贴在左手边。”活动现场，舟曲楹联诗词学会会长尚丕礼向群众普及贴对联的知识。他告诉记者，为群众义务书写春联是舟曲楹联诗词学会的一项重要活动，已开展十多年了。今年，学会已累计送出春联3000余副、“福”字1000余张。

舟曲县是全国藏区第一个“中国楹联文化县”，楹联文化历史悠久，群众普遍热爱楹联的创作与书写。每年春节期间举办的“元宵松棚楹联灯会”，是当地最为盛大隆重的民俗活动。

“元宵松棚楹联灯会”是一场对联、社火（戏曲、歌舞、杂耍等）、手工艺、庙会等多种民俗文化综合展示的大会。“闹元宵放花灯，耍社火烛龙，载歌载舞，民间文艺总表演；巧刺绣精雕刻，赏对联书画，有景有情，群众智谋集大成”，是灯会的生动写照。

“县城四街两关、大街小巷搭建了2000多米的松棚长廊，连绵不断，规模宏大，街道两旁楹柱上近1500副联墨作品让人目不暇接，头顶上松枝掩映，棚架横梁上悬挂着大幅匾额和彩灯。”尚丕礼向记者描述了灯会盛大的场景，“城里城外的藏汉同胞都会前来游玩观赏，许多青少年手拿笔记本，抄写自己喜爱的对联。”

据考证，舟曲县的元宵楹联灯会起源于明代中叶或者更早，从南方来的移民带来了楹联和灯会文化。“楹联给灯会注入了精神文化的血脉，让元宵楹联灯会生生不息，成为舟曲人心中不可磨灭的一个烙印。”尚丕礼说。

受疫情影响，今年的“元宵松棚楹联灯会”暂停举办。而舟曲楹联诗词学会的会员们活跃在微信群里，以就地过年为主题创作对联，向不能回家团圆的朋友遥寄关爱——

“爱在心中，神州处处有亲眷；情怀故里，梦境时时皆我家”

“可视能音，何计天涯咫尺；迎新辞旧，不分异地故乡”

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（本报记者 宋喜群 王冰雅）

(责编：初梓瑞、李源)