人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

楹联送春暖千家

2021年02月13日08:21 | 来源：光明日报
小字号
原标题：楹联送春暖千家

　　【新春走基层·文化味里品新年】

　　“策杖云程，愿做识途马；耕耘沃土，甘当孺子牛”“舟载脱贫，岸柳无忧辞去鼠；曲听致富，山花有意向耕牛”……春节前夕，在甘肃省甘南藏族自治州舟曲县西城社区，舟曲楹联诗词学会的会员们凝神运笔，泼墨挥毫，写下一副副饱含祝愿的春联。

　　“仄声收尾的是上联，贴在右手边；平声收尾的是下联，贴在左手边。”活动现场，舟曲楹联诗词学会会长尚丕礼向群众普及贴对联的知识。他告诉记者，为群众义务书写春联是舟曲楹联诗词学会的一项重要活动，已开展十多年了。今年，学会已累计送出春联3000余副、“福”字1000余张。

　　舟曲县是全国藏区第一个“中国楹联文化县”，楹联文化历史悠久，群众普遍热爱楹联的创作与书写。每年春节期间举办的“元宵松棚楹联灯会”，是当地最为盛大隆重的民俗活动。

　　“元宵松棚楹联灯会”是一场对联、社火（戏曲、歌舞、杂耍等）、手工艺、庙会等多种民俗文化综合展示的大会。“闹元宵放花灯，耍社火烛龙，载歌载舞，民间文艺总表演；巧刺绣精雕刻，赏对联书画，有景有情，群众智谋集大成”，是灯会的生动写照。

　　“县城四街两关、大街小巷搭建了2000多米的松棚长廊，连绵不断，规模宏大，街道两旁楹柱上近1500副联墨作品让人目不暇接，头顶上松枝掩映，棚架横梁上悬挂着大幅匾额和彩灯。”尚丕礼向记者描述了灯会盛大的场景，“城里城外的藏汉同胞都会前来游玩观赏，许多青少年手拿笔记本，抄写自己喜爱的对联。”

　　据考证，舟曲县的元宵楹联灯会起源于明代中叶或者更早，从南方来的移民带来了楹联和灯会文化。“楹联给灯会注入了精神文化的血脉，让元宵楹联灯会生生不息，成为舟曲人心中不可磨灭的一个烙印。”尚丕礼说。

　　受疫情影响，今年的“元宵松棚楹联灯会”暂停举办。而舟曲楹联诗词学会的会员们活跃在微信群里，以就地过年为主题创作对联，向不能回家团圆的朋友遥寄关爱——

　　“爱在心中，神州处处有亲眷；情怀故里，梦境时时皆我家”

　　“可视能音，何计天涯咫尺；迎新辞旧，不分异地故乡”

　　…………

　　 （本报记者 宋喜群 王冰雅）

(责编：初梓瑞、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家航天局发布天问一号探测器火星捕获过程影像
　　人民网北京2月12日电 （赵竹青）2021年2月12日，举国欢庆农历新年之际，国家航天局发布我国首次火星探测任务天问一号探测器火星捕获过程影像。 太阳翼监视相机画面 监视相机完整记录了火星进出视野、发动机点火后探测器轻微震动和探测器从火星白天飞入黑夜的过程，太阳翼、定向天线、火星大气层及表面形貌清晰可见。…
异乡当故乡 看看就地过年的劳动者们
　　为配合新冠肺炎疫情防控的需要，从年初开始，全国各地陆续发出春节期间就地过年的倡议，国家有号召，职工有响应，一大批劳动者自觉坚守本职岗位，舍小家、为大家。人民网财经带你看一看选择就地过年的劳动者们，一起见证他们的家国情怀。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部