原标题：杨家埠年画：古老民间艺术焕发新生机

【新春走基层·文化味里品新年】

春节前夕，山东潍坊寒亭区。杨家埠木版年画省级非物质文化遗产传承人杨乃东正为节前的最后几个订单忙碌着，《连年有余》《财神到》等一幅幅寓意美好的年画作品被小心地包装好，即将送往远方。

“传统的杨家埠木版年画的制作要经过朽稿画样、雕刻木版、手工印刷、烘货点胭等多道工序，即使是使用已有木版，一个人每天也只能制作三四百张年画，今年订单很多，我和我的爱人、儿媳一直在加班加点制作年画。”杨乃东说。

杨家埠木版年画工艺精湛、色彩鲜艳、内容丰富、线条精准。每当家家户户在门窗、墙壁上贴上年画，祈求来年家宅平安、风调雨顺，年味儿便扑面而来。

四十多年前，十二三岁的杨乃东开始跟随父亲杨明智学习年画。到目前为止，杨乃东先后创作、刻制木版年画700余套3500多块。在杨乃东等年画艺人的影响下，木版年画艺术得以广泛传承，吸引了国内外大量艺术爱好者。

为了能吸引更多人喜欢年画，杨乃东的儿媳杨静还制作了帆布包、抱枕、油纸伞、围裙等一系列年画衍生产品。“我们不局限于传统题材，去年2月，为表达战胜疫情的决心，我们还创作了《不挑食，增免疫》《讲卫生，常打扫》等3幅抗击疫情的年画作品。”杨静说。

寒亭区在推进传统杨家埠年画保护传承的同时，也积极促进年画创新发展。近日，由寒亭区委宣传部、区文联指导，山东正金文化传媒有限责任公司策划出品的大型现实题材原创项目《画说党史·百年辉煌》——庆祝中国共产党建党100周年木版年画集即将完成。

该年画集以中国共产党建党100周年以来的重大事件为内容题材，整合杨家埠木版年画创作、雕版、套印、装裱的人才资源，由多名年画传承人和党史专家参与创作而成，探索传统民间艺术与时代相结合的新方式，让古老民间艺术焕发新生机。

“创新就是最好的传承，我们希望将年画艺术和时代发展结合起来，让传统艺术走进日常的生活。”山东正金文化传媒有限责任公司项目策划人杨营茂说。

（本报记者 赵秋丽 冯帆）

(责编：初梓瑞、李源)