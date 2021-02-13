覃皓珺

原标题：奋战在地下的坚守者

万家团圆之际，总有“看不见”的守护者仍在坚守岗位。地铁作为城市发展“看不见的动脉”，承载着客运、防疫等多重职责，建设者与值班员全年“不打烊”，守护千家万户团圆。时值春节，经济日报记者来到北京地铁施工一线和客运站点，记录下他们在节日里工作的真实点滴。

24.5米下的“冰雪之约”

清晨，记者来到位于北京石景山区的地铁11号线01标项目部。做好防护措施，检测过体温后，跟随地铁施工人员步行深入距离地表24.5米的竖井内部。

与想象中的幽暗脏乱、闷热潮湿不同，平整干净的圆形施工横通道内，建筑设备排布有序、LED灯带亮度适宜、通风设备时刻送来新鲜空气。环顾四周，金属架构支撑起混凝土层，各类提示标志十分醒目，令人很有安全感。忽然，记者感受到头顶低沉的轰鸣震荡，不由得紧张起来。身旁工人见状笑了笑，主动介绍起该路段的情况。

“咱们上方是6号线，地铁经过时会有轻微的震荡感。不过不用担心，中国的地铁施工技术世界领先、绝对踏实。”北京地铁11号线01标一线工人于东良自豪地告诉记者，去年和今年大家都选择留守工地，全力保证工程建设进度，为冬奥会顺利举办助力。谈及不能回家是否有遗憾，于东良略带羞涩地拿出手机向记者分享与家人的联络记录。“肯定是想家的，但是家人也理解和支持。儿子说，等冬奥会开幕了，要坐着爸爸建设的地铁，一家人一起去看冬奥会，想到这些，我真的特别骄傲。”

这样深藏地下的“温情约定”，并不是个例。“我们负责的重点线路是全年不停工的，这需要工人付出很大的决心和毅力，以及家属的理解支持。”京投公司所属快轨建设公司安全生产三部部长郄向光告诉记者，“地铁11号线西段（冬奥支线），总长度约4.2公里。2019年开工到现在已完成了50%。工友们选择在北京过年，是舍小家、为大家的担当，也是为了幸福生活而奋斗的选择。城市的发展，正是很多这样朴实的愿望撑起来的。”

城市发展越好我们越忙

正要返回地面，记者发现工人们的手机竟然有网络连接，便拿出手机测试，轻松搜索并连接到名为“智能安全帽为您保平安”的WiFi信号。北京地铁11号线03标安全副总经理郭建文向记者介绍，北京地铁11号线西段（冬奥支线）不仅实现了WiFi网络全覆盖，地下作业工人佩戴的安全帽也“内有玄机”。

他拿起安全帽向记者讲解，“这种智能安全帽内置智能定位、智能呼叫系统，工人井下施工，如遇险情可第一时间与井上总控台进行联系，迅速针对险情进行处置。”安全永远是第一位的，地铁施工建设不仅是施工队伍在战斗，后勤保障、技术支持等方方面面都是不同的“战场”。“我先后参与了新机场航站楼、鸟巢等重点工程建设，到如今备战冬奥会，我从来不是一个人作战，每一项工程，都是千千万万战友们共同坚守的成果。”

重返地面，记者继续走访兴建中的地铁模式口站的员工驻地。简易房内，张贴着“福”字，温暖的房间里摆满了过节的物资。为保障冬奥支线工程建设，近600名地铁建设者在工地过节，驻地会议室内已经准备好了网络电视、水果零食，食堂包饺子的猪肉、韭菜等食材也早已备齐。

午休时间，北京地铁11号线01标模式口站生产经理赵文贞正给妻子打电话嘱咐着过年的安排。来北京打拼了30多年，赵文贞还记得初来北京时候，第一次乘坐地铁交通时的激动心情。“第一次坐地铁觉得特别兴奋，这就是大城市啊。几十年了，我在工地上干出了业绩、在北京扎了根。城市发展得越好我们越忙，家人也理解，这是好事儿，备战冬奥会，我们也算是并肩作战。”

年味儿就是人情味儿

临近春节，就地过年号召下的北京地铁什么样？记者换乘9号线前往北京西站，车厢里空座较多，佩戴口罩的乘客们自觉拉开距离落座。下午4点，地铁9号线列车司机金钊值乘前换上制服，做好各项安全检测后，熟练进入驾驶室启动列车。他在地铁工作了30多年，安全运行了近70万公里。他说，春节期间的列车虽然有些空，却意味着更多人正享受着团圆和幸福。

作为进出京的重点站口，以及7号线、9号线的换乘站，北京地铁北京西站站点客流大、压力重。站内外的福字充满节日氛围，乘客匆匆赶路。除夕前夜，记者跟随刘姝婷和张峥峥两位年轻的地铁值班站长，体验地铁工作人员值班的工作日常。

左肩上的对讲机时刻保持沟通、双眼不断环顾车站各处细节、及时应答乘客提出的各种问题……刘姝婷告诉记者，从事地铁值班工作总有新的挑战。刘姝婷正在处理几位乘客的咨询时，对讲机里传来接应一名视力障碍人士的通知。她及时调度工作人员配合，迅速从站点接应乘客。“以前出行总是不自信，后来知道了地铁方面有针对残疾人的陪同服务，每个站点彼此接应形成爱心接力，非常方便。”接受帮助的曹先生告诉记者。工作人员将曹先生送入车厢落座，通过对讲机与下一个站点的同事对接好。曹先生不断表达着感谢，车厢内外溢满温情。

“大家响应就地过年的号召，春节期间本站客流量下降了56%左右，我们每个班次配备70人，保障春运期间防疫安全和运营顺畅。”刘姝婷告诉记者，节庆期间服务更要将心比心，年味儿也就是人情味儿。而“90后”的张峥峥与妻子则是一对“地铁伉俪”，平日工作繁忙，生活中也经常讨论如何精进业务。张峥峥告诉记者，“地铁服务也呈现出年轻化的趋势，很多志愿者通过手机APP随时随地加入我们，参与地铁服务工作，票务电子化、智能体温检测等新手段，也极大地提升了我们的工作效率”。

许多人不知道，每天深夜地铁停运后，地铁值班工作人员还要进行业务学习、完成轨道清理等一系列工作。清晨，结束一夜值守的刘姝婷打开手机，前夜她制作发布的一条值班成员们为大家拜年的创意视频，已经收获了数十个点赞。看着满屏“新年快乐”“辛苦了”的留言，刘姝婷心里暖洋洋的。

(责编：李源、初梓瑞)