奋战在地下的坚守者
万家团圆之际，总有“看不见”的守护者仍在坚守岗位。地铁作为城市发展“看不见的动脉”，承载着客运、防疫等多重职责，建设者与值班员全年“不打烊”，守护千家万户团圆。时值春节，经济日报记者来到北京地铁施工一线和客运站点，记录下他们在节日里工作的真实点滴。
24.5米下的“冰雪之约”
清晨，记者来到位于北京石景山区的地铁11号线01标项目部。做好防护措施，检测过体温后，跟随地铁施工人员步行深入距离地表24.5米的竖井内部。
与想象中的幽暗脏乱、闷热潮湿不同，平整干净的圆形施工横通道内，建筑设备排布有序、LED灯带亮度适宜、通风设备时刻送来新鲜空气。环顾四周，金属架构支撑起混凝土层，各类提示标志十分醒目，令人很有安全感。忽然，记者感受到头顶低沉的轰鸣震荡，不由得紧张起来。身旁工人见状笑了笑，主动介绍起该路段的情况。
“咱们上方是6号线，地铁经过时会有轻微的震荡感。不过不用担心，中国的地铁施工技术世界领先、绝对踏实。”北京地铁11号线01标一线工人于东良自豪地告诉记者，去年和今年大家都选择留守工地，全力保证工程建设进度，为冬奥会顺利举办助力。谈及不能回家是否有遗憾，于东良略带羞涩地拿出手机向记者分享与家人的联络记录。“肯定是想家的，但是家人也理解和支持。儿子说，等冬奥会开幕了，要坐着爸爸建设的地铁，一家人一起去看冬奥会，想到这些，我真的特别骄傲。”
这样深藏地下的“温情约定”，并不是个例。“我们负责的重点线路是全年不停工的，这需要工人付出很大的决心和毅力，以及家属的理解支持。”京投公司所属快轨建设公司安全生产三部部长郄向光告诉记者，“地铁11号线西段（冬奥支线），总长度约4.2公里。2019年开工到现在已完成了50%。工友们选择在北京过年，是舍小家、为大家的担当，也是为了幸福生活而奋斗的选择。城市的发展，正是很多这样朴实的愿望撑起来的。”
城市发展越好我们越忙
正要返回地面，记者发现工人们的手机竟然有网络连接，便拿出手机测试，轻松搜索并连接到名为“智能安全帽为您保平安”的WiFi信号。北京地铁11号线03标安全副总经理郭建文向记者介绍，北京地铁11号线西段（冬奥支线）不仅实现了WiFi网络全覆盖，地下作业工人佩戴的安全帽也“内有玄机”。
他拿起安全帽向记者讲解，“这种智能安全帽内置智能定位、智能呼叫系统，工人井下施工，如遇险情可第一时间与井上总控台进行联系，迅速针对险情进行处置。”安全永远是第一位的，地铁施工建设不仅是施工队伍在战斗，后勤保障、技术支持等方方面面都是不同的“战场”。“我先后参与了新机场航站楼、鸟巢等重点工程建设，到如今备战冬奥会，我从来不是一个人作战，每一项工程，都是千千万万战友们共同坚守的成果。”
重返地面，记者继续走访兴建中的地铁模式口站的员工驻地。简易房内，张贴着“福”字，温暖的房间里摆满了过节的物资。为保障冬奥支线工程建设，近600名地铁建设者在工地过节，驻地会议室内已经准备好了网络电视、水果零食，食堂包饺子的猪肉、韭菜等食材也早已备齐。
午休时间，北京地铁11号线01标模式口站生产经理赵文贞正给妻子打电话嘱咐着过年的安排。来北京打拼了30多年，赵文贞还记得初来北京时候，第一次乘坐地铁交通时的激动心情。“第一次坐地铁觉得特别兴奋，这就是大城市啊。几十年了，我在工地上干出了业绩、在北京扎了根。城市发展得越好我们越忙，家人也理解，这是好事儿，备战冬奥会，我们也算是并肩作战。”
年味儿就是人情味儿
临近春节，就地过年号召下的北京地铁什么样？记者换乘9号线前往北京西站，车厢里空座较多，佩戴口罩的乘客们自觉拉开距离落座。下午4点，地铁9号线列车司机金钊值乘前换上制服，做好各项安全检测后，熟练进入驾驶室启动列车。他在地铁工作了30多年，安全运行了近70万公里。他说，春节期间的列车虽然有些空，却意味着更多人正享受着团圆和幸福。
作为进出京的重点站口，以及7号线、9号线的换乘站，北京地铁北京西站站点客流大、压力重。站内外的福字充满节日氛围，乘客匆匆赶路。除夕前夜，记者跟随刘姝婷和张峥峥两位年轻的地铁值班站长，体验地铁工作人员值班的工作日常。
左肩上的对讲机时刻保持沟通、双眼不断环顾车站各处细节、及时应答乘客提出的各种问题……刘姝婷告诉记者，从事地铁值班工作总有新的挑战。刘姝婷正在处理几位乘客的咨询时，对讲机里传来接应一名视力障碍人士的通知。她及时调度工作人员配合，迅速从站点接应乘客。“以前出行总是不自信，后来知道了地铁方面有针对残疾人的陪同服务，每个站点彼此接应形成爱心接力，非常方便。”接受帮助的曹先生告诉记者。工作人员将曹先生送入车厢落座，通过对讲机与下一个站点的同事对接好。曹先生不断表达着感谢，车厢内外溢满温情。
“大家响应就地过年的号召，春节期间本站客流量下降了56%左右，我们每个班次配备70人，保障春运期间防疫安全和运营顺畅。”刘姝婷告诉记者，节庆期间服务更要将心比心，年味儿也就是人情味儿。而“90后”的张峥峥与妻子则是一对“地铁伉俪”，平日工作繁忙，生活中也经常讨论如何精进业务。张峥峥告诉记者，“地铁服务也呈现出年轻化的趋势，很多志愿者通过手机APP随时随地加入我们，参与地铁服务工作，票务电子化、智能体温检测等新手段，也极大地提升了我们的工作效率”。
许多人不知道，每天深夜地铁停运后，地铁值班工作人员还要进行业务学习、完成轨道清理等一系列工作。清晨，结束一夜值守的刘姝婷打开手机，前夜她制作发布的一条值班成员们为大家拜年的创意视频，已经收获了数十个点赞。看着满屏“新年快乐”“辛苦了”的留言，刘姝婷心里暖洋洋的。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家航天局发布天问一号探测器火星捕获过程影像
- 人民网北京2月12日电 （赵竹青）2021年2月12日，举国欢庆农历新年之际，国家航天局发布我国首次火星探测任务天问一号探测器火星捕获过程影像。 太阳翼监视相机画面 监视相机完整记录了火星进出视野、发动机点火后探测器轻微震动和探测器从火星白天飞入黑夜的过程，太阳翼、定向天线、火星大气层及表面形貌清晰可见。…
相关新闻
- 评论
- 关注