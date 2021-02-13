指尖上的祝愿，不变的亲情——@今年的你怎么拜年？
云端千里寄相思，指尖轻触送祝福。
大年初一，拜年正当时。与往年相比，由于疫情影响，今年人们拜年的方式更加灵活多样。邮寄年货、视频连线、无接触拜年……新年俗带来了一系列改变，但不变的是对至爱亲朋新春美好的祝愿，对亲情的无限守望。
牛年已至，辛丑迎春，今年的你怎么拜年？
拜年礼的新变化：从送“口福”到送“品味”
35岁的樊豫涛是上海一家潮玩买手店店长。这两天，不少年轻人来到他的店里，争相给身边的朋友买拜年礼物。“比如我店里的BE@RBRICK积木熊，有不少年轻人选择将它作为拜年礼物。”
樊豫涛记得，小时候拜年，人们送的最多的是“口福”。成盒的糕点、坚果酥糖，寄托了人们对亲朋的美好心意。“如今，人们更愿意选择一些个性化的拜年礼物，我和身边的朋友都喜欢潮流玩具，今年过年特地选择了不同的玩具快递给亲友。”樊豫涛说。
中国商业经济学会副会长齐晓斋认为，随着生活水平的提高，单纯用物质价值衡量礼物的时代渐渐远去，拜年礼正在从送“口福”过渡到送“品味”。
“越来越多的年轻消费者开始追求个性化，他们希望通过送出一份独一无二的礼物，表达自己对收礼者的爱和祝福。”齐晓斋说。
变化的不止拜年礼物，“无接触拜年”的新时尚，在疫情防控的要求下正悄然兴起。
27岁的杨伟浩来自河北沧州，是中建三局上海分公司的一名安全员。为响应就地过年号召，今年他和同事选择留沪过年。
“刚和父母视频连线完，打算再给他们写一封信。”杨伟浩腼腆地说，有些祝福视频里不好意思说，想通过文字传达给父母。
视频拜年、微信拜年，家庭群里抢红包，“无接触拜年”依然可以过出热闹年。
拜年语的流变：“云端”寄思念 “指尖”送祝福
福牛窗花、红纸灯笼……大年初一，北京航空航天大学“月宫一号”实验室内装饰一新。
实验室研究团队成员赵婷来自天津。年前，她“豪气十足”地把自己在电商网站上的购物车一清而空。脱脂牛奶、杂粮礼盒……通过快递，赵婷将思念“网购”回家。
在就地过年的大背景下，线上拜年、“云端”相聚蔚然成风。“今年过年，我会跟家人和朋友一一（通过）视频拜年。”实验室里的山东小伙伊志豪说，除夕夜，他与远在外地的女朋友在线上共同守岁。
随着信息技术产品的日益普及和大众化，利用信息化手段拜年已成为不少地方的新年俗。四川大学文学与新闻传播学院教授操慧认为，通过“云端”寄送思念，“指尖”传递祝福，降低了人们因距离而产生的沟通成本，丰富了现实生活的多元形态，过年的仪式感并没有因从“线下”转移到“线上”而减弱。
伴随着“直播拜年”“网上红包”的兴起及各种网络商业形态的烘托，传统佳节的热闹气氛，在特殊的背景下得以传续和延伸。
拜年情：形式变化 亲情依旧
过年的形式千变万化，但守护亲情的主题却不变如初。
“妈妈，你在郑州要好好的。我和弟弟会听奶奶的话，照顾好自己。”大年初一，家住河南省鹿邑县完刘村的张鑫媛、张鑫屿姐弟俩一大早便拨通了妈妈位虹的视频电话。
“你们要听奶奶的话，妈妈节后忙完就去看你们。”视频那头，眼泪早已浸满了位虹的双眼。她屡屡回头，不忍直视姐弟俩。
鑫媛姐弟这对留守儿童，是鹿邑县志愿服务队队员张会的长期帮扶对象。张会介绍，姐弟俩的父母一个在山西当兵，一个在郑州打工，今年过年都不能回家。春节期间，她特地来到两位小朋友家，为他们送来新棉衣、新碗筷。
“我们希望通过走访、慰问留守儿童，帮助他们和自己的父母视频连线，让他们也能感受到浓浓的亲情和年味。”张会说。
自媒体多元化的互动方式，促进更多无法团圆的家庭实现了“云端相聚”。
牛年新春，江城武汉洋溢着一派节日的喜庆气氛。在武汉市武昌区徐东路上，快递员刘涛骑着一辆红色“电驴”，奔驰在外卖派送路上。
从2019年11月入职至今，刘涛参与调度、配送的外卖订单近万单，小“电驴”的行程超过2万公里。刘涛说，今年就地过年的人不少。为满足更多人的外卖需求，也为在春节期间多接单，他选择留在了武汉。
回想过去的一年多职场生涯，刘涛觉得对家人亏欠太多。长期的早出晚归，孩子都对他有些生疏了。初一上午，他刚刚给家人打电话拜年。谈起自己的新年愿望，刘涛脱口而出：“牛年一定要牛气冲天，多挣些钱，多陪陪家人。”
华中师范大学非物质文化遗产研究中心教授孙正国认为，高科技的运用带来拜年习俗的多样化，传统的拜年习俗所具有的亲情交流、友情互动、爱情融合的特点在科技硬核力量的支撑下，反而更能使亲情、友情、爱情等“三情”比以往更能突破时空限制而得以传递。
“团聚是春节年俗文化的核心，中国人对阖家团圆的渴望从未改变。年味在客观上淡化，但并没有影响中国人骨子里的情感倾向与价值选择。人们对‘年’依然心生寄托，依然期待团聚与感情的交融。”孙正国说。（记者翟濯、吴霞、赵旭、马晓冬、王自宸）
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