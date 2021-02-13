“宅家过年”无碍买买买：共享美味是另一种意义的团圆
新华社广州2月12日电（胡林果 游杨）在就地过年的倡议下，人们减少不必要的外出和聚会，宅在家里安心过年。“宅经济”催热了哪些年货热销？在网购中如何表达对远方亲人的思念和祝福？
2月2日，淘宝发布牛年春节十大爆款年货，除了瓜子、花生、开心果“老三件”，还有车厘子、自嗨锅、螺蛳粉等网红新年货。其中，螺蛳粉、自热火锅等一人食餐品成为年货节增长最快的年货品类。
天猫淘宝数据显示，今年年货节购买螺蛳粉的人数比去年同比增长近9倍，其中，90后特别是95后成为购买螺蛳粉最多的人群。在广州上学的陈一波在年前采购了一大批螺蛳粉和干拌面。他说：“这种速食产品不贵又好吃，让人感到特别满足。而且买多一点囤着也没事。”
半成品年夜饭也是年轻人颇为喜爱的年货之一。陶陶居、广州酒家等老字号品牌还在天猫超市推出了年夜饭半成品礼盒，满足3-8人不同规模家庭年夜饭需求。
彭迪濛今年过年没回老家，她把父母接到工作地北京过年，为了过好一个特殊的年，她还在盒马鲜生上订购了半成品，年三十送货上门。她说：“爸妈不会想到网上还有卖半成品年夜饭的。希望和父母一起尝试一下新鲜事物，也改变一下他们的观念。”
作为疫情防控的必需品，网购平台上口罩的成交额增长较快。春节来临，出现了新潮的“红口罩”。
牛年是李宇嘉的本命年，她说：“我买了一堆红色的东西，衣服内衣袜子那些就不用说了，我还买了红色的口罩，上面印着新年快乐、牛气冲天的图案，安全拜年的同时也增添了过年的气氛。”
此外，人们还通过网购向远在他乡的亲人表达思念与祝福。根据物流平台菜鸟的数据显示，春节前北、上、广、深、杭五个城市收到的全国县区包裹平均增加四成。
在广州工作的小朱今年选择就地过年，他收到父母从老家云南寄来的很多年货。为了弥补过年不能回家的缺憾，他也网购了一些广式腊味寄给父母。他说，“虽然身处两地，但共享一样的美味，也是另一种意义的团圆。”
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家航天局发布天问一号探测器火星捕获过程影像
- 人民网北京2月12日电 （赵竹青）2021年2月12日，举国欢庆农历新年之际，国家航天局发布我国首次火星探测任务天问一号探测器火星捕获过程影像。 太阳翼监视相机画面 监视相机完整记录了火星进出视野、发动机点火后探测器轻微震动和探测器从火星白天飞入黑夜的过程，太阳翼、定向天线、火星大气层及表面形貌清晰可见。…
相关新闻
- 评论
- 关注