原标题：“宅家过年”无碍买买买：共享美味是另一种意义的团圆

新华社广州2月12日电（胡林果 游杨）在就地过年的倡议下，人们减少不必要的外出和聚会，宅在家里安心过年。“宅经济”催热了哪些年货热销？在网购中如何表达对远方亲人的思念和祝福？

2月2日，淘宝发布牛年春节十大爆款年货，除了瓜子、花生、开心果“老三件”，还有车厘子、自嗨锅、螺蛳粉等网红新年货。其中，螺蛳粉、自热火锅等一人食餐品成为年货节增长最快的年货品类。

天猫淘宝数据显示，今年年货节购买螺蛳粉的人数比去年同比增长近9倍，其中，90后特别是95后成为购买螺蛳粉最多的人群。在广州上学的陈一波在年前采购了一大批螺蛳粉和干拌面。他说：“这种速食产品不贵又好吃，让人感到特别满足。而且买多一点囤着也没事。”

半成品年夜饭也是年轻人颇为喜爱的年货之一。陶陶居、广州酒家等老字号品牌还在天猫超市推出了年夜饭半成品礼盒，满足3-8人不同规模家庭年夜饭需求。

彭迪濛今年过年没回老家，她把父母接到工作地北京过年，为了过好一个特殊的年，她还在盒马鲜生上订购了半成品，年三十送货上门。她说：“爸妈不会想到网上还有卖半成品年夜饭的。希望和父母一起尝试一下新鲜事物，也改变一下他们的观念。”

作为疫情防控的必需品，网购平台上口罩的成交额增长较快。春节来临，出现了新潮的“红口罩”。

牛年是李宇嘉的本命年，她说：“我买了一堆红色的东西，衣服内衣袜子那些就不用说了，我还买了红色的口罩，上面印着新年快乐、牛气冲天的图案，安全拜年的同时也增添了过年的气氛。”

此外，人们还通过网购向远在他乡的亲人表达思念与祝福。根据物流平台菜鸟的数据显示，春节前北、上、广、深、杭五个城市收到的全国县区包裹平均增加四成。

在广州工作的小朱今年选择就地过年，他收到父母从老家云南寄来的很多年货。为了弥补过年不能回家的缺憾，他也网购了一些广式腊味寄给父母。他说，“虽然身处两地，但共享一样的美味，也是另一种意义的团圆。”

(责编：李源、初梓瑞)