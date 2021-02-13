原标题：就地过年，这些“新玩法”你解锁了吗？

无法回家的你是否“云”购特产寄给父母；一个人的年夜饭怎样吃出仪式感；当线下游“一票难求”，如何“云”上看大展；“云拜年”“云团圆”能否一解思乡愁……

这个春节“不一般”，当“就地”遇上“过年”，催生了哪些新变化？你又中了几个？

“菜篮子”稳稳哒 “云”购物递乡愁

一斤手工挂面，一包水北米粉、一份烤烤圆子……春节前两天，在福建厦门“就地过年”的辅警何燕平收到一箱从老家江西新余水北镇寄来的“乡味”。

这个春节，全国36个大中城市就地过年人数比往年增加了4800多万，无法回乡，何以解忧？

人未归、情先至。“云”购、异地、乡味……成了今年年货采购关键词。由商务部等部门指导开展的“全国网上年货节”自1月20日启动以来，网络零售额已超7000亿元，一些电商平台异地订单量同比增长50%以上。

北京京八件糕点、宁夏滩羊肉卷、四川腊肠腊肉、广东潮汕牛肉丸……一件件特色“乡味”里裹着浓浓乡愁；扫地机器人、按摩椅、泡脚桶……一个个年轻人的年货清单透着对父母长辈的孝心与牵挂。

就地过年，年味如何“不打折”？“菜篮子”“米袋子”管够又平价吗？

全国大型骨干保供企业米面油可保障供应45天以上，蔬菜、肉类供应可动态保障5至7天，鸡蛋可保障20天左右……商务部消费促进司司长朱小良表示，商务部已加大生活必需品供应力度，就地过年群众节日消费需求完全可以满足。

足不出户新“食”尚 快递无休送到家

“套餐礼盒9道菜，各个都不赖！”平时很少做饭的内蒙古呼和浩特市民张金山今年尝试网购解决一家四口的年夜饭。“醉蟹分量足，这顿团圆饭很丰盛。”

这个春节，不少往年“坐享其成”的上班族“亲自上阵”打造舌尖上的美食。各大电商、餐饮企业推出网订店取、配送到家、上门烹饪、半成品礼盒等多样化服务，让异乡过年的人足不出户也能享受大厨级美食。

京东数据显示，网上年货节第一周，“方便菜”销量同比增长超90%。商务部数据显示，多家电商平台自1月下旬以来，线上半成品年夜饭销量增长超380%。

就地过年，快递成“寄相思”“寄团圆”的重要载体。国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍，1月全国快递业务量同比增长1倍多，今年只用38天就突破100亿件。

不打烊、不休网、不积压成今年春节快递业的主基调。国家邮政局预计，春节期间，全行业在岗人数在百万人以上。“我们将尽最大努力，为广大用户顺利收到年货、愉快度过春节做好服务保障。”边作栋说。

游园逛馆“一票难求” 线上“云游”也精彩

“颐和园的门票，从初一到初六都预约满了……”留在北京过年的张女士有点遗憾，后悔没早几天预约。

这个特殊春节，本地游、就近游成人们出游首选。据美团统计，超五成用户计划出行距离为50公里以内，除温泉、滑雪等冬季项目外，城市内动物园、植物园、公园的搜索度显著提升。

“就地过年”，年味“不打烊”。春节期间，全国80%的A级旅游景区正常开放，基本做到“应开尽开”。据不完全统计，上海将有81家博物馆，234家图书馆、文化馆和社区文化活动中心正常开放。苏州免票景区涉及拙政园、留园、虎丘等66家景区。北京多家市属公园免费开放，实行限量错峰游园。

那么问题来了，线下游览火爆，但预约不上怎么办？

因疫情防控需要，故宫博物院每日预约观众数量3万人，国家博物馆每日限流1万人……别担心，“精神大餐”搬上“云”，你的文化生活被安排得“明明白白”——

跟着故宫博物院的“宫猫记·过大年”节目感受宫廷过年习俗；山西青铜博物馆推出全馆360度虚拟展；四川博物院推出“中国正当潮”文博线上展示及“文博大V带你走进川博文保实验室”线上直播……

“云拜年”“云团聚”兴起 “暖心年味”温暖打工人

发一段拜年视频给家人，搞一次家庭“云团聚”；线上KTV比歌喉，“云端”厨艺大比拼；通过支付宝搜“串门红包”，录新年视频……

形式变了，但亲情和祝福不变。这个春节，更多身在异国、异乡的人们选择“云拜年”“云问候”，向远方的家人表达思念与祝福。

在就地过年倡议下，不少留守员工选择坚守岗位、就地加班，而政府和企业也纷纷安排各种暖心举措：在广东东莞，政府针对年轻产业工人免费开放1000门线上课程，最高发放1000元/人的培训补贴；在广达上海制造城里，对符合条件、春节期间正常上班的员工，在常规加班费外设置留任奖和出勤奖，“收入不减反增”；还有一些企业为留守员工准备年夜饭、发放电影票、为家人送祝福……

业内人士表示，各地支持就地过年的举措，既温暖了无法回家者的心，也有利于防疫，还有可能加快节后复工速度。（记者于佳欣、邹多为、王雨萧、施雨岑、余俊杰、程迪）

(责编：李源、初梓瑞)