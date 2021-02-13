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自动驾驶大巴试运行完成 比亚迪助力ANA打造智能化机场 

2021年02月13日09:23 | 来源：人民网
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比亚迪与ANA在羽田机场开展自动驾驶大巴试运行。受访者供图

2月12日，比亚迪携手日本航空公司全日空航空（ANA），在东京羽田机场完成了为期10天的自动驾驶大巴试运行。据悉，大巴未来将主要用于机场内的摆渡接驳。这台大巴将是比亚迪首台应用于实际场景的自动驾驶大巴，也是ANA对未来“简单、智能”机场设想的一次大胆尝试。

据介绍，这辆比亚迪K9大巴最多可承载57人。试运行期间，工作人员在机场特定区域对大巴进行接近L3级别的自动驾驶测试，并采集重要数据信息，以帮助后期开发人员更好地完善自动驾驶功能以及提高车辆的运行效率。

据悉，该试运行项目于2018年-2020年分别开展了三轮测试，2021年开展机场客运试运行，并计划于2025年真正实现无人自动驾驶大巴的机场日常运行，实现ANA构建简单和智能化机场的运营目标。

 

 

(责编：初梓瑞、李源)

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