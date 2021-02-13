用好5G 这些熟悉的领域即将蝶变
全社会都很关注5G发展。对于5G，我们应该站在数字中国和数字经济发展的高度看，它是数字经济发展的重要基础设施。同时，它又是中国经济发展新的动能。
从发放5G牌照到今天，5G确实带给我们很多惊喜。按照工信部计划， 2021年将继续建设5G基站60万个，在深度覆盖地级以上城市基础上，向有条件的县镇延伸。当5G网络越织越密，普通用户和行业最关注的问题就是如何增强5G获得感，哪些领域将率先实现5G应用落地？
综合过去一个时期5G的应用进展，结合行业观察和企业实践，5G在消费和垂直行业的率先落地场景逐渐清晰，5G其实已经“看得见、摸得着”！
消费领域：三大应用正在推进
说到5G，老百姓最关心的就是应用。在和百姓生活最密切的消费领域，5G到底推动了哪些整体应用？答案不尽相同，但至少三个领域成为行业共识。
今年央视春晚首次进行8K直播，拉开了“5G+8K超高清视频”新赛道序幕。在5G时代，8K代表着视频呈现的方向潮流。业内一致看好8K在2022年北京冬奥会赛事直播中的应用，届时8K超高清视频将大放异彩。预计未来一段时间，消费领域有关8K方面的探索成果将密集涌现。
图为潮流网购平台上的“AR虚拟试穿”（新华网发）
除了8K，在消费领域不能忽视VR、AR、MR等虚拟化技术的潜在价值，尽管这些技术目前还在沉寂中，但5G加速发展，必将推动其价值释放进程。更为重要的是，虚拟化终端设备不断涌现，在部分行业已经发挥出实实在在价值。在教育培训、展览展示、工业生产线等领域，虚拟现实技术的应用案例比比皆是，其应用前景已显现。
5G终端逐渐普及，开启了云游戏时代。云游戏必然需要大带宽、低时延网络支持，这恰恰是5G天然的特性。中国信通院报告称，2022年中国云游戏市场规模将超40亿元，年均复合增长率达96%。用户无需购买昂贵的游戏机或PC即可访问平台，并且可以玩很多昔日对硬件要求较高的游戏，这一梦想正在成为现实。
垂直行业：打开5G更广阔的应用天地
和4G、3G、2G相比，5G的内涵发生了根本变化。过去的通信主要针对人和人的连接，5G非比寻常，它不仅仅是围绕着人和人的通信，更进入到垂直行业。
实际上，必须要下大力气把5G与国家社会生产、各部门的发展相结合，只有这样才能真正体现5G的作用，才能真正成为国家新的动能，才能真正激发出新的经济增长点。
图为基于5G网络的车辆远程控制应用测试。新华网 马天龙 摄
去年，随着国际组织3GPP宣布R16标准冻结，标志着5G第一个演进版本标准完成。R16在工业互联网、车联网等行业应用，引入高精度、低时延等新技术，实现了从“能用”到“好用”。R16标准完成，意味着它的商业落地已经开始。由此可以预期，车联网、工业互联网将率先走向落地。年初，工信部表示，继续加快推动5G、工业互联网、车联网等建设部署，将北京打造成为新型基础设施建设的标杆城市。
城市是工作生活的载体，智慧城市建设列入不少地方政府的工作日程。过去，限于连接性和带宽限制，智慧城市建设一直没有获得突破。当前5G加速商用，5G智慧城市成为发展新方向，新一轮智慧城市的最大特征就是信息化、网络化和智能化引领。将城市发展需求与5G深度融合，通过数字信息技术实现城市末端互联互通，将实现城市精细化运行管理，铸就智慧城市发展新未来。
图为河南栾川打造5G“智慧矿山”（新华社记者 李嘉南 摄）
让煤矿工人“穿西装、打领带”工作，让工人“穿上西装、戴着戒指”在控制室里炼钢、轧钢……近日华为公司创始人、CEO任正非接受媒体采访时的一番话，让很多人看到了5G在矿山、钢铁、码头等冷僻领域的广阔应用空间。这些领域借助智能化技术实现数字化转型的诉求强烈，5G技术在推动无人化方面大有用武之地。以“5G+”技术为牵引，推进智能矿山、码头、港口建设，将从根本上降低劳动危险、守护工人安全。无人化离不开大带宽、低时延、高可靠的技术保障，这些都是5G能发挥作用的关键所在。
5G行业应用进入规模化阶段。有数据显示，目前全球超20个行业部署了5G的示范应用，运营商签署了超过1000个5G行业应用合同。2021年是5G各种新应用走向落地的关键年，将真正点亮千行百业。
当前，各行各业的转型发展，最大的压力来自于数字化，有了高速率、大带宽、低时延的5G连接，数字化就会如虎添翼。今天，与5G齐头并进的还有云计算、大数据、人工智能等前沿科技， 5G与这些技术的深度融合有望形成一个新的基础格局，推动更多新应用成为现实。（文/凌纪伟）
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