B站“拜年纪”正能量直播 UP主与网友共迎农历新年
2021年02月13日10:20 | 来源：新华网
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原标题：B站“拜年纪”正能量直播 UP主与网友共迎农历新年
每逢除夕夜，一个对于B站用户来说必不可少的传统项目—“bilibili拜年纪”如约而至，而“拜年纪”也是B站最具影响力的贺岁晚会。自“拜年纪”2010年举办以来，B站与众多UP主一起，将每一年的创作能量和潮流精华凝聚在节目中，内容覆盖动画、音乐、游戏、舞蹈等，自2010年起，逐渐把“bilibili拜年纪”培育成为年轻人一年一度期待的文化事件和年末狂欢。
2020年，全球因疫情原因受到不同程度的影响，也因此，在2020年关之际，B站推出”拜年纪”，借以对全年总结，也让更多UP主团结在一起，为己、为观众、为国家贡献自己的一份力量。作为B站一年中最重要的晚会之一，2021“拜年纪”分为上下两部，时长各90分钟左右，共19组精彩节目，每一组都是2020年的人气UP主合力创作的作品。
B站正凭借对内容的正确导向逐渐转向更加多元化的视频文化角度，以二次元起家的B站在内容丰富度上不断突破，已经形成了涵盖动画、番剧、国创、娱乐、生活、鬼畜等20大板块的泛娱乐社区。一方面吸引各个领域的UP主丰富PUGV生态，另一方面通过视频内容版权投入和自制节目反哺PUGV，从小众走向大众，从而实现“万物皆可B站”的愿景。
据B站介绍，未来，B站将进一步丰富内容品类，提供更为多元化的视频资源，将通过B站的创新内容影响新一代年轻人。
(责编：初梓瑞、李源)
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