北京各市属公园迎客流小高峰 41万市民游园过大年
昨天，本市迎来春节期间市属公园免费游园小高峰，共有29万市民走进市属公园迎接牛年的到来。大年三十和初一两天，总共有41万市民游园过大年。未来几日部分市属公园门票预约情况较为紧张，但也有部分公园票量充裕，建议市民分散选择、错峰预约。
昨天上午，颐和园迎来了新春第一批游客，人们举家来到颐和园铜牛处合影，沾“牛气”。今年新添的卡通牛小昂，同样吸引了游客们。本报记者 刘平摄
从昨天开始至2月17日，颐和园、天坛公园、北海公园、中山公园、香山公园、景山公园、北京植物园、北京动物园、陶然亭公园、玉渊潭公园等10家市属公园实行春节期间免费游园政策，原周一闭馆的香山革命纪念地旧址等景点也都正常开放，为在京过年的市民营造欢乐祥和、健康安全的节日氛围。
昨天，各市属公园开始迎来客流小高峰。记者探访发现，不少游客选择在牛年的第一天，专门到市属公园看牛沾“牛气”。“请问铜牛怎么走？”“我们要去跟铜牛合个影沾沾喜气。”上午，在颐和园，不少游客都在找铜牛。进入牛年，颐和园十七孔桥北堤廓如亭旁边的镇水宝物镀金铜牛成了“香饽饽”，尽管隔着栏杆，前来跟铜牛合影的游客仍络绎不绝。颐和园成立了节日期间的铜牛秩序管理小组，专门维护铜牛周边的游览秩序，疏导游客。
进公园“寻牛”的还有北京动物园的游客。昨天上午，不少家长带孩子走进北京动物园找牛。在公园西南门，新添的科普展板上介绍着北京动物园正在饲养的13种“牛科动物”。“秦岭羚牛、荷斯坦奶牛的名字里带牛，可为什么中华斑羚、伊兰大羚羊明明叫羊，却是牛科动物？”一位10岁的女孩指着展板提出了自己的疑问。北京动物园饲养队技术员张媛媛道出其中缘由：牛科动物种类繁多，在生物分类上，牛科动物还可以细分为牛亚科、羊亚科、马羚亚科等，蛮羊、赤斑羚等都是羊亚科动物，叫“羊”却是“牛”。
市公园管理中心相关负责人介绍，大年初二至大年初六，部分公园票量紧张，颐和园初二至初五已经约满，初六预约超过80%；陶然亭公园初二到初四约满，初五、初六预约超过85%；中山公园、北海公园、景山公园初二到初五预约量已经超过80%，部分时段接近满额；北京动物园初二到初四预约量超过78%；天坛公园初二预约量超过80%。票量充足的公园是香山公园、北京植物园和玉渊潭公园，天坛公园初三至初六也有较充足票量。
市公园管理中心建议游客预约时避开已满额或接近满额的公园，分散选择香山公园、北京植物园、玉渊潭公园预约游园，或预约天坛公园初三至初六时段。中国园林博物馆预约量也比较充足，市民也可关注“中国园林博物馆”微信公众号预约参观。此外，除了市属公园，市民游客还可选择八大处、圆明园、北京国际雕塑公园等公园休闲游玩。
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