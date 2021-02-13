原标题：通讯：是交通线，也是“心愿线”——中老铁路建设者新年祈愿早日通车

“为我们共同的心愿，这么多中国员工远离家人，留在老挝过年，我很感动，也很感激！”在位于老挝首都万象北部的中国中铁二局中老铁路铺轨基地，忙着准备除夕联欢活动的老挝女孩希达这样告诉新华社记者。

希达现年21岁，来自老挝北部城镇孟赛，那里自古就是中老商帮往来的必经之路。希达告诉记者，自己的家就紧邻正在建设的孟赛火车站。“听说要修中老铁路，我就想来铁路上工作。”希达说。

为了实现这个心愿，希达到中国昆明学习了电气自动化专业。通过刻苦努力，她破格进入中老铁路第一期机务培训班。“我有可能成为老挝第一代女火车司机。”希达骄傲地憧憬着。

除夕夜，约200名老挝员工、学员与200名中国技术管理人员在铺轨基地联欢。老挝员工和学员过起中国节，和中国建设者一起挂灯笼、贴春联、包饺子、排练歌舞。期盼中老铁路早日通行的共同心愿和梦想把他们紧紧联系在一起。中老铁路已不仅是一条交通线，更是一条“心愿线”。

“中老铁路通车后，我计划买一辆车，到火车站载客，赚钱盖新房。”“希望通车后可以在火车站附近开商店，专卖老挝土特产，早日走上致富路。”围绕着这条铁路，老挝民众的心愿朴素又诚恳。

老挝人的期待，同样是中国建设者的期待。

曾在老挝参与中老铁路建设运营的杨云告诉记者，从一名大学毕业生变成工作上驾轻就熟的全面手，是国际项目经验让他学会用当地人思维看问题。他说，在中老铁路工作的经历，是“个人成长与国家事业的完美融合”。“新年期待中老铁路早日通车，期待乘上火车重走中老铁路。”

共同的心愿让两国民众彼此信赖、相互扶持，为了共同的目标而努力。中国中铁五局施工员廖敬说，奋战5年，与许多老挝人从陌生人变成好朋友，他深切感受到老挝人民对中老铁路建成的期盼。

据介绍，中铁五局聘用了大量当地人参与铁路建设，向他们传授铁路施工技术，为老挝培养了一批技术工人。他们将可以在今后的工作中“传帮带”，不断壮大老挝技术工人队伍，为当地经济社会发展服务。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至万象，全长400多公里。

(责编：李源、初梓瑞)