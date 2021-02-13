铁路春运节前运输“客减货增”
2021年02月13日10:26 | 来源：新华网
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原标题：铁路春运节前运输“客减货增”
记者12日从中国国家铁路集团有限公司获悉，1月28日至2月11日，节前春运15天，全国铁路累计发送旅客5233万人次，同比减少11566万人次、下降68.8%；货物发送量完成15562万吨，同比增加1273万吨、增长8.9%。
国铁集团运输部相关负责人介绍，节前春运，铁路部门坚持把疫情防控工作摆在首位，积极保障能源和节日物资运输，全力服务全国人民过上一个特殊而又平安健康、欢乐祥和的春节。
一是坚决贯彻国家就地过年号召，迅速调整运输方案。针对国家就地过年政策出台后春运形势的变化，迅速调整春运工作方案，运用大数据加强客流动态分析，精准实施“一日一图”。节前全国铁路日均开行旅客列车6353列，日均发送旅客349万人次。 二是大力加强“无接触式”服务，努力营造健康安全的旅行环境。在认真落实加强旅客体温监测、引导旅客全程佩戴口罩、保持人员间距、严格进行站车场所通风消毒等措施的基础上，充分发挥铁路电子客票进出站、互联网订餐等“无接触式”服务的优势，尽可能减少人员接触，努力让各位旅客走得安全走得放心。三是加强能源和节日物资运输，全力服务人民群众就地过年。充分用好客车调整后释放出的货运能力，加大主要煤运通道运输上量组织力度，开行年货专列，组织南菜北运、北粮南运，主动保障电煤等能源物资和蔬菜、水果、粮油等节日生活物资运输，全力服务人民群众就地过年需求。节前15天，全国铁路日均装车170818车，同比增加14849车，增长9.5%。
(责编：李源、初梓瑞)
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