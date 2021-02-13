王辛莉

原标题：海南自贸港首个春节：期待牛年“牛劲”更足

2月12日，海南自贸港首个春节。

早上8时，海南省会椰城琼苑家园的早茶店客满。在附近负责马路清洁的早班工人张梅因为小食店不开张，从家里带了糖果桔子当早餐。她在海口工作17年，看到城市建设愈来愈快。张梅希望海南自贸港建设能为当地居民带来更多“利好”。

从东北到海口打工多年的滴滴司机马富强，过年一直出车。他的牛年目标是“还清前些年欠下的债”。

近日，琼北地区从多雨天气转为阳光灿烂。中午11点，海口江东大道的车辆渐多。海口人驾车穿过江东新区和海文大桥，到文昌市铺前古镇仅半个时辰。记者看到，铺前骑楼老街四方口音的游人济济。知名小吃阿妹糟粕醋店的20张桌坐满了食客。主人告知，从早上开始，算不清卖了多少碗。

今年春节，国家倡导就地过年。在定安县龙湖镇，香草田原共享农庄开园试业，迎来4千多名游客。总经理钟其秀坦言“没想到来这么多人，大多数是本地人。”今年农庄计划加强设施配套和员工培训，更好满足游客，“市场需求大”。

海南是国内冬春旅游主要目的地。下午2时许，在新海港过海码头，售票人员告诉记者，当天从海口出岛的车辆超过800辆，“比平时少些”。停车场上，多是吉、冀、渝、粤、京等外地省份的车牌，颇是醒目。胡先生一家五口人一个月前从内蒙古来三亚，他说，“既避寒又错峰游。”

李宁十多年前到海南中部山区五指山市水满乡做康养事业，今年项目终于可以开业了。“当时跑遍全国，寻找夏天不热，冬天不冷的地方，最后选中五指山。”她认定海南自贸港康养服务有前景，“实现自贸港梦想，需要社会各界的共同努力！”

在三亚国际免税城，腕表区销售经理梁欣工作忙碌。“去年离岛免税购物新政实施，加上国内疫情控制得比较好，业务量倍增。”她笑言，看到客人选购到心仪的免税品，也为他们开心。她在2009年加入三亚市内店的筹备，“见证了海南免税业的发展和公司的成长”。她期待今年业务量再提升。

在海口江东新区，一个大项目工地大年初二就开工。“休息两天，明天开工。”项目经理康永耀和管理人员一直守在工地。他介绍，工人1月初进场，连续施工，3月底完工，“满足入驻江东新区的企业过渡性办公需求。”

据悉，海口空港综合保税区监管设施项目等重大项目多将在大年初二恢复施工。

目前，自贸港建设吸引了一批企业入驻海南。世界500强物产中大旗下品牌热选将在海口闹市区开店。虽未开业，但挂出的标牌已吸睛。从深圳回海口过年的青年小刘希望下次回琼能选购国外优质日用消费品。

海南是侨乡，有390多万华侨华人分布50多个国家和地区。今年，有多位海外乡亲因疫情“留守”海南。70岁的日本海南总商会会长符明潮今天在文昌市昌洒镇的祖屋祭祖访亲。前年底，看好故乡发展的他，在海口开了间日式料理店。他希望今年生意能稳定好转。他透露，海内外的海商瞄准自贸港商机，疫情过后，“他们会回来投资兴业”，期待海南自贸港建设牛年“牛劲”更足。(完)

(责编：李源、初梓瑞)