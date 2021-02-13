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科技感，让这个春节更有味儿

2021年02月13日14:42 | 来源：新华社
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原标题：科技感，让这个春节更有味儿

　　有一种全新的

　　令人亢奋的

　　元素

　　丰富了传统年味儿

　　那便是科技！

　　2021年央视春晚上，创意表演《牛起来》火力全开，“机器牛”动感十足。

　　虚拟人物洛天依唱响万籁春声。

　　科技给我们带来的

　　不仅是全新的视听体验

　　还有生活的方方面面

　　谁在保障你的春节？

　　戳视频↓来看看这些“黑科技”

　　“春运”里的科技

　　↑2月3日，智能机器人在上海虹桥火车站开展保洁消毒作业。新华社记者 陈飞 摄

　　↑1月28日，在沈阳北站候车室，消杀测温机器人进行巡逻消杀作业。新华社记者 杨青 摄

　　↑1月28日，在沈阳北站候车室，消杀测温机器人为一名旅客测温。新华社记者 杨青 摄

　　↑1月28日，在沈阳北站候车室，消杀测温机器人进行巡逻消杀作业。新华社记者 杨青 摄

　　↑1月28日，贵州省凯里南高铁站的青年志愿者在指导乘客用手机扫描健康码进站乘车。新华社记者 杨文斌 摄

　　过年

　　还有传统的味道

　　只是加了更多科技的料↓

　　云拜年

　　↑2月11日，来自吉林长春的北京丰台火车站改扩建工程施工管理人员杜岩、王一竹（左）夫妇在宿舍内通过手机视频给王一竹父母拜年。新华社记者 王毓国 摄

　　云红包

　　↑1月13日，一名体验者展示手机搜索AR实景红包。新华社记者 沈伯韩 摄

　　云赶集

　　2月6日，在河北省邢台市内丘县跨境电子商务产业园，商户直播销售毛绒玩具。新华社发（刘继东 摄）

　　云庙会

　　↑2月6日，甘肃省静宁县戏剧家协会会员郭军霞在网络文艺演出直播活动的后台做准备。新华社记者 陈斌 摄

　　 就连书法写横幅也变成了.......

　　机器人代劳!

　　最后祝大家

　　牛年牛气冲天

　　共同牛起来！

(责编：李源、初梓瑞)

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