新华社东京2月13日电 通讯：跨境电商与国际物流“组合拳”助力中国年货出海

新华社记者郭丹 郭威

“这是我买的红包、窗花、灯笼，还有给孩子买的小旗袍和龙马褂……”在日本奈良生活的赵卉收到转运公司寄来的包裹后，迫不及待地打开箱子，跟新华社记者如数家珍地介绍在网上选购的年货。

赵卉说，这是她第一次通过转运公司收发快递，“非常专业、放心、快捷。托他们的福，今年可以热热闹闹在日本过个红红火火的中国年”。每逢春节，在海外生活多年的赵卉都会带上孩子回国过年，但新冠疫情挡住了一家人的归乡脚步。虽然通过视频电话可以向父母拜年，但家乡浓浓的年味儿让她最难忘怀。

“过年就要张灯结彩！”赵卉表示，虽然人在国外，仍希望孩子能够通过各种春节文化习俗和地道年货体会传统的中国年味儿，不忘中国文化。

与第一次体验转运公司服务的“新手”赵卉不同，住在东京的张旌几乎每个月都从国内网购商品寄往日本。她说，通过网购转运，在日本少见的国内各类特色美食、方便食品都可以便捷地送到她手中。“用家乡的味道，解思乡的愁怀。”

便捷的背后，是不断发展的物流体系，它连接中国与海外市场，不仅便利中国消费者“海淘”，也让身处海外的消费者更方便在线购买中国货。

东焱国际快递集运公司物流网络覆盖全球30多个国家，其中日本是发货最多的国家，占总发货量的80%。企业负责人郭文斌告诉记者，去年疫情期间，个人转运业务大幅提高。

近期，中国阿里巴巴集团旗下物流平台菜鸟国际整合国际物流体系，纳入了东焱国际的快递业务。从用户下单起，包裹的流向、动态都在菜鸟国际物流单上显示，不需要根据单号一次次检索、查找货物行踪。菜鸟国际数据显示，主要得益于跨境服务和国际零售业务订单迅速增加，去年第四季度平台业绩增长迅猛。

中国跨境电商与物流行业的“组合拳”为跨国采购提供多元化、高性价比的解决方案，极大提高外贸出口订单履约效率，缩短中国外贸出口订单交付时间。

得益于中国不断发展的跨境电商和物流业务，“原汁原味”的中国年货正源源不断地送到海外，让海外游子一解思乡之情，也让各国人民一睹中国传统文化之风韵。

(责编：杨光宇)