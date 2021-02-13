郑莹莹 郭超凯

原标题：揭秘火星捕获“摄影师”：“小块头”为“天问一号”拍下“纪念照”

中国牛年新春之际，国家航天局12日发布中国首次火星探测任务天问一号探测器火星捕获过程影像。监视相机完整记录了火星进出视野、发动机点火后探测器轻微震动和探测器从火星白天飞入黑夜的过程，太阳翼、定向天线、火星大气层及表面形貌清晰可见。

记者13日从中国航天科技集团八院(以下简称：八院)获悉，天问一号火星环绕器由该院抓总研制，实施本次拍摄任务的工程测量分系统由该院下属的509所设计研制。

效果图。图片来源：中国航天科技集团八院 供图

据介绍，为做好“天问一号”在轨工作状态的可视化监视，八院火星环绕器工程测量团队专门设计了一套由多个“质量小、个头小、能耗小”的“小块头”组成的工程测量分系统，包括：固连遥测探头、近距离遥测探头和国旗，而实施本次捕获过程拍照的便是其中的固连遥测探头的两个固连测量传感器。

固连遥测探头是一种分布式布局、集中控制式的相机系统，由控制模块和三个固连测量传感器组成。三个固连测量传感器依据太阳翼、定向天线、着陆巡视器的位置进行布局安装。

由于火星探测距离远、通信时延大等约束，研制团队采用全自主成像控制理念来完成固连遥测探头的设计。也就是说，只要固连遥测探头加电，三个固连测量传感器就可以在无地面指令操控下自主完成相应的成像监测任务。

因此，在飞向火星的旅程中，固连遥测探头一路监测“天问一号”的状态，完成了太阳翼展开过程、定向天线展开过程的监测。(完)

(责编：李源、初梓瑞)