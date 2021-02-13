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2020年我国期货行业经纪业务收入同比增长近5成

2021年02月13日15:53 | 来源：新华网
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新华社北京2月13日电（记者刘开雄）记者近日从中国期货业协会了解到，截至2020年底，中国期货公司总资产9848.25亿元，净资产1350.01亿元，资本实力有所增强。

目前，期货公司的主要业务包括经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务和风险管理公司业务。

具体来看，截至2020年底，经纪业务收入192.30亿元，同比增长49.13%；投资咨询业务收入1.26亿元，同比减少11.14%；资产管理业务累计收入8.97亿元，同比增长16.05%；风险管理公司业务本年累计业务收入2083.50亿元，同比增长17%。

(责编：杨光宇)

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