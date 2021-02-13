人民网北京2月13日电 （黄盛）“很新奇数字人民币是什么样子，在商场使用起来很方便，我买了一件小礼物。”2月12日大年初一，在北京市王府井一家商场内，李女士一边查阅导览图一边笑说，“这里能用数字人民币的商家真不少，自己尝鲜体验了一把。”

正如李女士所见，春节的北京市王府井大街处处张灯结彩，来往的消费者在各色街景前合影留念，发着朋友圈。不少消费者在“数字王府井 冰雪购物节”“魅力王府井 邀您云上逛”等活动牌前，聊着数字人民币红包的活动体验。

图为北京市王府井商圈内的数字人民币红包消费导览牌。人民网 黄盛摄

2月7日到8日，在北京市的个人消费者（以手机系统GPS定位为准），使用指定APP活动预约平台登记“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币红包申请报名。2月10日晚，包括李女士在内的5万名幸运市民收到了200元数字人民币红包，他们可在2月17日以前于王府井的指定商户体验使用。

现场的多位消费者表示，他们通过上述指定App查询到中签结果后，按照提示下载“数字人民币App”。进入“数字人民币App”后，点击页面“+”，选择预约时所填的工、农、交、建、邮储等银行机构，设置联系方式、输入手机验证码、设置钱包支付密码与钱包名称，就正式开通了数字钱包。

王府井一家书店里的收银员介绍说：“在购买商品结账时，只要把手机放在支付设备的感应区，不管有没有连接网络，都可以使用‘数字人民币App’进行结账。从11日开始，已经有消费者来使用体验了。”

图为王府井一家书店内的数字人民币支付区。人民网 黄盛摄

在商场的礼宾台，工作人员介绍说，最近几天一直有市民来询问数字人民币红包在哪里能够消费。“在‘魅力王府井’小程序、数字人民币等App上，消费者登录后可以随时随地查询。”

“以前，手机网络信号不好时，我就会很焦虑，举着手机找信号。现在数字人民币有离线支付功能，拿手机和支付设备‘碰一碰’就能付费了。”李女士一边笑着说，一边让亲友帮助拍下自己使用数字人民币支付的瞬间。

(责编：李源、高雷)