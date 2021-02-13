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“云端”过年·闪测闪查·大数据“守护”，这些“牛”科技助力就地过年

2021年02月13日17:20 | 来源：新华网
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原标题：“云端”过年·闪测闪查·大数据“守护”，这些“牛”科技助力就地过年

就地过年，谁在助力大城小村的有序运行，谁来慰藉远方游子的一抹乡愁？除了各行各业坚守岗位的人们，“云端”过年、闪测闪查、大数据“守护”……这个牛年春节，还有这些挺“牛”的新科技！

“云端”过年，该有的仪式感不能缺

异乡过年，不少“90后”和“00后”还是头一回。虽然不能与家人团圆，但“云聚餐”“云拜年”层出不穷，让这个春节依然充满“年味儿”。

通过视频方式，隔着一块屏幕，同吃年夜饭，共度欢乐年。距离远了，形式变了，但亲情和祝福不减。

语音和视频连线，越来越成为主要的拜年方式。一些科技产品进一步创新，推出“云过年计划”等新媒体创意互动产品。人们可以通过小程序、App“云聚会”，还能利用“AI拜年神器”和“群聊炸屏表情”等，向亲友花式拜年。

在科技手段助力下，一些城市也通过“云上新年”构建市民文化新年，启动融媒体联动直播，让人们居家就能感受到传统节日的魅力。

离家不离爱，温暖一直在。“云端”过年，春节该有的那些仪式感，这届年轻人一样都不缺。

闪测闪查，让假期出行安心放心

春节出行，核酸检测需求迎来高峰。部分地区给出“上午采样，下午出结果”的速度，这背后离不开高科技的加持。

“登”有信息化手段——核酸检测登记时，手机App扫描居民身份证即可录入身份信息，又快又准，大大减少了时间成本。

“采”有新型防疫移动医院——新一代抽拉式的车载核酸检测实验室，90秒内可完成安装，60分钟可投入使用，每日核酸检测量可达6万人。

“检”用混采检测技术——拭子样本集中检测，发现阳性再逐个排查，最大限度提高检测效率。

“查”有大数据平台——手机登录便可下载电子版检测报告，闪测闪查，让百姓假期出行安心、放心。

绿码通行，彰显一体化服务平台支撑能力

防疫健康码，是精准防控的重要凭据。能否“一码通行”，考验着全国一体化政务服务平台的支撑能力。

“一人一码”、智能App、大数据分析……在这个特殊的春节，各地数据正在建立健全共享、互认机制，更好地满足大家跨地区流动及返乡需求。

为便利老年人等不使用或不会操作智能手机的群体出行，国家政务服务平台还提供了“老幼助查询”功能，实现一键代办代查，更加省心。

在喜庆祥和的气氛中，构建起数字化精准防疫新模式。科技创新的力量发挥最大效能，帮助百姓过个舒心年。

大数据“守护”，为城市织起安全网

牛年春节，全国36个大中城市就地过年人数比往年增加4800多万人。

每人每天“二两肉、半斤米、一斤菜”如何保障？北京推出“蔬菜进京分省对接平台”，整合供应链上下游数据资源，实现企业与商超菜场供需高效对接与匹配，为在京过年居民提供充足物资供应。

水电气负荷用量、交通拥堵实况、城市环境指数、具体事件的处置流程……在上海，“一网统管”平台大屏上，各类数据实时跳动。在50个部门、185个系统、近千个应用基础上，这一平台还对接共享了第三方企业数据，实时动态地反映出城市的“生命体征”。

春节假期也是区域污染的高峰期。多个城市运用卫星遥感技术，擦亮精细管理“千里眼”，及时提供大气监测、预警发布服务。

大数据“守护”，正织起一张科技的安全网，让这个春节期间城市运行更有序，百姓生活更宽心。

(责编：李源、初梓瑞)

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