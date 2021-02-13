新华社北京2月13日电（记者陈炜伟）国家统计局近日发布的数据显示，1月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨0.3%，去年2月以来首次由降转涨。

专家分析，生产资料价格的回升是带动PPI同比转涨的主要原因。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟介绍，从同比看，生产资料价格由上月下降0.5%转为上涨0.5%；主要行业中，价格涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼和压延加工业。从环比来看，1月份PPI比去年12月上涨1%。

董莉娟分析，国内需求持续改善，原油、铁矿石等国际大宗商品价格延续上涨势头，带动PPI环比上涨。

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