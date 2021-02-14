本报记者 刘 阳

8K超高清试验频道实现全球首次8K直播、首次实现“VR视频+三维声”新媒体直播……中央广播电视总台《2021年春节联欢晚会》创下多个“首次”。今年春晚不仅呈现了一场美轮美奂、精彩纷呈的艺术盛宴，还成为展示最新科技应用成果的大舞台。

意大利《米兰财经报》文章指出，这台晚会首次运用了8K超高清视频和AI+VR裸眼3D演播室等技术，并在全球170个国家和地区播出，直播受众规模达11.4亿人。

2021年春晚，观众直观感受最深的是各种“云”科技在舞台上的精彩绽放。从歌曲《灯火里的中国》的璀璨夜景，到特别节目《国宝回家》里回归文物的集体亮相，再到歌曲《听我说》动漫卡通憨态可掬的手舞足蹈，观众席后方154块超高清大屏幕构成的“穹顶”赋予了整个春晚舞美千姿百态、气势磅礴的表现张力。

不仅如此，“云”技术还传递千里之外的浓浓情意，联结起东西南北与世界各地的精湛艺术。安德烈·波切利父子从意大利“云”连线到春晚舞台。在装点中国春节元素的家中，波切利父子二人用歌声祝愿意中两国人民友谊长存。这是远隔重洋的问候，也是跨越万里的祝福。刘德华的“云”录制毫无违和感，他在榫卯结构的传统建筑上放歌，在礼盒搭建的魔幻空间里劲舞，在年年有“鱼”的陪伴下遨游，最后和现场演员同台互动，让场外观众反复琢磨刘德华“到底来没来现场”。

航天工作者、脱贫攻坚代表在“云端”呼应韩红演唱《追梦之路》；老中青艺术家和各族儿女手捧鲜花“云”合唱《唱支山歌给党听》，喜迎党的百年华诞。“云”互动为现场演员与场外观众架起一道道云端桥梁，在欢乐吉祥、喜气洋洋的氛围中共同传递正能量，呈现出全民大联欢的喜庆色彩。

融合创新使今年春晚成为新科技、新技术的百花园和群英会。千变万化的全景虚拟场景，让表演者可以根据屏幕画面与身边的虚拟元素进行互动，周杰伦得以在《莫吉托》中开着粉色汽车上天下海环游全世界；借助电影特效技术、分镜拍摄技术、定向克隆技术，李宇春携手众模特穿梭“魔镜”，与虚拟现实特效完美融合，山草林田湖的自然之美与国风华服的人文之美在《山水霓裳》中美不胜收；借助伸缩功能的特殊摇臂直穿“云海”，观众在武术《天地英雄》中得以享受光影变幻、拨云见日的视效奇观；借助全景自由视角360度环绕拍摄技术，武术演员的绝活绝技得到精彩呈现。

今年春晚井喷式的科技创新，也成功锁定了年轻人的注意力。微博上“牛起来舞台科技感”“刘德华云录制毫无违和感”“李宇春超模天团舞台特效”等讨论春晚舞台科技感的话题登上热搜榜。有青年网友评论说：“今年的春晚特别年轻，特别吸引年轻人。春晚舞台的虚拟现实技术应用令人炫目、应接不暇。春晚大胆使用新技术、突出高科技，给观众带来梦幻般的享受，印象十分深刻。”贴近新时代年轻人，将科技潮流与传统文化艺术结合，春晚与青春同行，一起奔向梦想的“星辰大海”。

科技赋能赢未来，欢歌礼赞新时代。高精尖科技元素在春晚舞台上与传统文化艺术交相辉映，让春晚焕发出勃勃生机与青春活力。科技创新成果和文化创意完美融合，既为科技注入文化内涵，又推动传统电视文艺晚会在新时代创新性发展。

匠心“智”造，引领升级，今年春晚在创新中彰显新时代精气神，在突破中开创原创精品新形态。许多观众表示，牛年春晚更加符合现代人的观感，借助高新技术，很多新的舞台呈现方式让人身临其境。

春晚这场全民联欢的文化盛宴，不仅成为展示新科技的窗口，还宛如一丛“报春花”，让人们感知新时代创新的春天正大步走来。

《 人民日报 》（ 2021年02月14日 02 版）

(责编：刘佳、连品洁)