原标题：科技馆推牛主题 牛知牛趣牛典故

大年初三，中国科技馆将恢复开馆。“牛年话牛”专题展、“平行宇宙”科幻展将首次与公众见面，“中国手工造纸的技·艺”展继续展出，特效影院有新影片上映，科学乐园也将敞开怀抱迎接小朋友们的到来。此外还有一系列线上科普活动，让公众共同体验一个有“科技味儿”的春节假期。

牛从哪里来？牛和羊是亲戚吗？牛没有上门牙怎么吃草？毛肚、金钱肚、百叶都长在哪里？斗牛士是靠红布的颜色让牛愤怒吗？……这些问题都可以来中国科技馆寻找答案。“牛年话牛”专题展位于中国科技馆主展厅二层恐龙广场，分“牛身探秘”“史海寻牛”“想象与牛”“牛年的事”四个板块，综合呈现与牛相关的趣味知识、历史典故、民俗作品等精彩内容。开设在科技馆室外西广场的“平行宇宙”展则旨在带大小观众畅游科幻世界。展览设有“科幻先行者”“科幻正当年”“科幻新生代”“科幻一起玩”“科幻集市”五大主题展区，科学与艺术并举，再通过丰富多彩的体验互动环节激发大众对于科学的兴趣。

1月起科技馆推出的“中国手工造纸的技·艺”主题展览现场美轮美奂，已经成为京城一处网红“打卡”点。位于科技馆一层短期展厅的“艺之本——艺术与设计的创造力”“纸之用——感知手工纸的魅力”“纸来折往——现代折纸与多学科领域融合”三大展区，通过解构重塑，为观众揭开纸的科学奥秘，也呈现纸的艺术之美。

不能到中国科技馆现场参观的朋友可以参加中国科技馆的多项云端科普活动。“云享科学”将邀请中科馆小志愿者居家演示科学实验，策展人在线介绍“纸·艺”“平行宇宙”等展览，科技辅导员线上讲解观众最喜爱的展品。“云览华夏科技”将把古代科技展的展品、科学课等移至订阅号“掌上科技馆”上。“牛年贺岁·爱上科技馆”冬令营线上活动则专门为寒假里的少年儿童带来科普盛宴。

春节期间中国科技馆的开馆时间是9:30-17:00。观众需通过中科馆官网（www.cstm.org.cn）或微信公众号“中国数字科技馆”提前预约购票，建议错峰参观。文/本报记者 雷嘉

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