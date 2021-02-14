原标题：“报退合一”，北京增值税退税效率接近世界先进水平

北京市不仅领跑全国实现了增值税一般纳税人的“报退合一”，增值税的退税效率也已接近德国、韩国等世界先进水平。记者日前获悉，市税务局就此发布了2020年度《优化首都税收营商环境改革备忘录》，这也是本市连续第三年发布税收营商改革年度成果。

在延续“创业阶段”“获得场地”“获得融资”“日常运营”“在安全商业环境中运营”5个世界银行《营商环境报告》观察维度基础上，这次本市适当融入我国营商环境评价工作中的税收相关指标，梳理了2020年北京市优化税收营商环境的成效与亮点，为优化首都税收营商环境的下一步工作指明方向。

2020年是《北京市税务局进一步优化税收营商环境行动方案(2018年—2020年)》落地的最后一年，面对疫情带来的严峻考验，市税务局以“非接触式”办税为支点拓展网上办税功能，实现313个涉税事项网上办理；联合12部门推出《推进纳税缴费便利化改革优化税收营商环境若干措施》，缩短办税时间；推出综合申报制度，减少了纳税次数。

为了给企业省时减负，打造一流的营商环境高地，自2020年10月1日起，在京纳税人申报缴纳企业所得税(预缴)、城镇土地使用税、房产税、土地增值税、印花税中的一个或多个税种时，可选择综合申报，实现“一张报表、一次申报、一次缴税、一张凭证”。

对标国际先进做法，本市还领跑全国在去年率先实现增值税一般纳税人“报退合一”。通过将增值税一般纳税人纳税申报表和退(抵)税申请表整合，符合条件的纳税人只需通过电子税务局“报退合一”模块即可完成增值税纳税申报和期末留抵退税申请，让纳税人获得政策红利更轻松、更便捷、更省时。有关专家表示，这项措施大大缩短了办理增值税退税的时间，已经接近德国、韩国等世界先进水平。

此外，本市不动产交易也实现了智能秒级核税。在“企业间存量非住宅不动产交易登记”时，本市取消现场核验环节，实现了全程网办，纳税人可网上缴税并获取电子完税凭证。(记者 赵鹏)

(责编：刘佳、连品洁)