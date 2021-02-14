大年初二，各地丰富多彩的度新春、庆佳节活动继续广泛开展，新春气息洋溢神州大地，人们置身一片欢声笑语、喜气洋洋的氛围中；公共服务行业干部职工坚守岗位，保障大家过上平安幸福年；各地区加强科技服务，让人们出行娱乐更加便捷舒心。

文明新风

喜庆祥和

大年初二，辽宁芭蕾舞团的芭蕾舞剧《花木兰》在“辽宁文化云”上直播开演。为营造欢乐喜庆、文明祥和的节日文化氛围，初一到初六，辽宁通过网络直播方式开展“辽宁省第十一届艺术节优秀剧目展播”活动，让观众足不出户就能欣赏到精彩的文艺演出。话剧、芭蕾舞剧、京剧等好戏连台，17台优秀剧目内容紧扣庆祝中国共产党成立100周年、全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚等主题，累计播出时长近34个小时。

新潮的生肖牛旋转送福，“秦岭四宝”欢快地跳跃欢呼，高山流水的层叠线条将秦岭山脉和丝绸之路完美融合……在西安市大唐不夜城“牛气冲天”灯组前，孩子们手拉手跟着音乐摆动，为浓浓的春节氛围增添了童真的欢乐。大唐不夜城推出的高山流水、全运花开、富贵花鸟等9组花灯，吸引不少游人驻足流连……

“文明新风破陋习，节俭美德要发扬……”春节期间，安徽省滁州市天长市永丰镇二墩村的村民们，收到由天长市新时代文明实践中心送上的新春文艺“大礼包”，志愿者们用三句半、传统戏曲联唱等方式，为乡亲们送上新春祝福。据了解，天长市35支文艺轻骑兵小分队全面参与“新春走基层”“文化进万家”活动，让乡村充满节日的喜庆气氛。

岗位奉献

温暖万家

轰鸣的机器、林立的钢筋、喷溅的火花……春节期间，在江西省进贤县三里乡昌景黄高铁金溪湖特大桥施工现场，冯相金和工友一起忙着安装大桥墩身模板，加快施工进度。52岁的冯相金选择留守工地过年，“能为老区建设出力，很荣幸。”冯相金说，项目工地上，20余名管理人员和100多名工人都选择了留守施工一线。

广东海事局湛江徐闻海事处南山海巡执法大队队长麦贰和同事们吃完晚饭后，又开始忙碌起来：在火车甲板，他们查看了旅客列车车厢的系固绑扎情况；在驾驶台，他们提醒船长加强常态化疫情防控，切实将安全措施落实到位……从调到徐闻县粤海铁北港工作后，18年里，麦贰的每一个除夕夜都是在码头执勤中度过的。他说，“保障旅客平安出行是我的责任。”

在平均海拔3200米的青海省海东市互助土族自治县达坂山脉，中建二局西南公司青海加西公路项目正稳步推进建设……“爸妈过年好，这里是我们正在修建的青海加西公路，隧道已经突破400米了！”去年刚大学毕业的测量员许恩培，今年春节留在了项目工地，他通过手机连线千里之外的父母。春节不回家，许恩培和年轻的同事们开始着手准备二级建造师考试，他们都希望能度过一个有意义的“学习年”。

科技助力

便捷舒心

“您好，请戴好口罩！”春节期间，在重庆市璧山区秀湖水街国际非遗手艺特色小镇入口，工作人员微笑着提醒游客，并为他们测量体温、查验健康码。为做好疫情防控工作，璧山区利用大数据、物联网、云计算等技术，在热门景区出入口设置了智慧景区人流监测系统，并在人流密集处安装了30余个智慧监控，实现对客流变化、安全管理等24小时监管全覆盖，为游客提供贴心服务。

“小姑娘，快帮我看下健康码怎么用？”70多岁的罗女士焦急地向贵阳北站进口的工作人员求助。工作人员把老人引到闸机旁，很快就完成了扫码测温工作。为助力旅客便捷出行，贵阳北站增设扫码测温一体化闸机，春运以来日均服务旅客3000余人，人均节约进站时间3—5分钟。今年春节，贵阳地区各铁路车站加强“互联网+”和大数据的应用，升级硬件设施便捷旅客出行。

红外线测温、身份证识别、机器人巡逻……春节期间，位于上海嘉定区江桥镇的万佛寺采取微信分时段预约、现场扫码入寺的精细化管理方式，限流入场、定时消毒、及时疏导。此外，还引进了两台进博会防疫机器人“蓝宝”，协助完成实时测温、巡视口罩佩戴情况并定时对殿堂自动消毒。

（本报记者胡婧怡、龚仕建、徐靖、朱磊、贺林平、姜峰、常碧罗、汪志球、沈文敏）

《 人民日报 》（ 2021年02月14日 04 版）

(责编：刘佳、连品洁)