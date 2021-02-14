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这些黑科技让百姓安心、安全过年

2021年02月14日09:33 | 来源：新华网
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原标题：这些黑科技让百姓安心、安全过年

　　大红灯笼高高挂起，热腾腾的饺子香飘四溢……中华民族最重要的传统节日春节来了。春节是团聚、团圆、团结的时刻，在春节期间安心又安全地回家，是每个旅途中游子的期盼。科技助力发展，当前涌现的一批“黑科技”，给春运添加了一丝温暖。快来跟随我们按照测温、消毒、安检、检票、乘坐、铁路巡检的流程来看看，黑科技是如何助力春运的。

　　“零接触”测温、消毒

　　今年春运，无人安检机、智能红外线“测温门”、保洁机器人等智能设备都陆续在长三角地区上岗，特别值得一提的是毫米波测温安检一体机，旅客只需走进机器静止站立2秒，即可完成成像数据采集，极大提升了旅客的进站效率。

　　据悉，上海虹桥站日前还首次投放了4台多功能智能保洁机器人，采用全视角“眼睛”自动识别环境、主动分析，并快速处置，同步完成“零接触”保洁、消毒，为春运期间的疫情防控作出重要贡献。

　　AI智能安检查危系统

　　春运期间，中国铁路系统首个AI智能安检查危系统在广西柳州火车站上线。该系统通过人工智能自动识别危险物品，提升旅客安检通行效率。此前，安检仪所有过机物品都依靠安检员肉眼识别图像，这种方式效率较低且容易误判，影响旅客出行体验。新系统基于计算机识别技术，将X光图像信息拆解为多个层次，对物体轮廓、内部材质等特征进行识别并重组，对检测出的刀、枪、打火机等物品添加标识，进而可根据安检图像进行分级预警、布控。

　　图为AI智能安检查危系统自动识别、标注出行李内疑似危险物品相似度。　林馨　摄

　　电子客票

　　今年是电子客票在全国普速铁路推广实施的首个春运，更多的旅客可以享受电子客票“一证通行”带来的便利。电子客票实施以来，对我国客票系统产生了巨大的影响，2020年4月，我国实现了内地高铁和城际铁路电子客票全覆盖；2020年6月20日起，电子客票在全国普速铁路推广实施，纸质车票逐渐淡出人们的视线。

　　在电子客票实施后，出行模式将由“身份证件+车票”简化为“一证通行”，实名制核验、检票、验票更加便捷，检票平均速度为1.3秒/人，比人工检票速度提高3倍左右，极大提升了旅客进出站效率。

　　“智能高铁”

　　如今，随着京雄城际铁路、京哈高铁等全新线路的陆续开通，“智能高铁”已快速走入更多旅客的视野。这些新线路沿线车站已开始利用“智能大脑”集中管控车站空调、照明等设备设施，实时动态智能调控站内温度、湿度和亮度，为旅客创造更加温馨的候车旅行环境。

　　铁路综合巡检车

　　铁路线在经过列车长时间的反复运行后，会产生一定的变形和病害，进而影响列车的安全和平稳运行。使用铁路综合巡检车开展检测，可以及时发现线路上的各类病害，并进行智能分析，为消除线路病害提供精准依据，保障行车安全。

　　铁路综合巡检车可以集非接触时像采集、激光扫描、计算机图像处理、智能化分析判断等多种先进技术于一身。作业时，通过闪光灯频闪补光，红外摄像头、激光摄像头协同捕捉图像数据，再小的病害都难逃它的“法眼”。它只要开行一次，就可以完成整条线路的钢轨、桥隧、信号、接触网等设备的状态普查，检测效率是人工巡查的40倍。

(责编：刘佳、连品洁)

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