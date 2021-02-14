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天津春节假期消费市场保障有序供销两旺

2021年02月14日09:46 | 来源：中国新闻网
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原标题：天津春节假期消费市场保障有序供销两旺

　　记者13日从天津市商务局获悉，春节黄金周进入第三天，天津消费市场年味浓郁，全市商场、超市、专卖店、餐饮等各大商贸流通企业货源充足，保障有序，供销两旺。据对200家重点监测企业监测显示，春节前三天共计实现销售收入6.96亿元，同比增长25%，较2019年增长3%。

　　肉禽蛋菜果奶等食品货源充裕，生活必需品市场运行平稳，市场需求总量与去年持平。据天津市红旗、韩家墅等4大农产品批发市场监测显示，春节前三天蔬菜、水果等交易量达9906吨，与去年同期持平，恢复至2019年的92%。政府储备白菜持续投放三天，整体销量近90吨，蔬菜平均价格三日来较为稳定，波动控制在3%左右。

　　春节期间，天津市餐饮行业在完善完备疫情防控的前提下，部分餐饮企业适当延长营业时间，推出各类团圆套餐、“打包菜”、“半成品预制菜”外卖等多种惠民、促销模式。据对27家监测餐饮企业数据显示，春节前三天销售收入609万元，同比增17%，恢复至2019年的90%。

　　为了让留在天津过年的市民感受到节日气氛，天津大部分商场推出新春活动和优惠折扣，吸引客流量提升。其中，运动休闲品牌、潮流品牌尤其受到市民青睐，销量较大。据对23家百货商场的监测显示，春节前三天共计实现销售1.23亿元，同比增长38.3%，恢复至2019年春节前三天的92%。

　　天津各大超市抢抓节日商机，提前组织货源，加大备货量，保障供应。不仅在实体店推出水果、熟食、畜产等各类礼盒，还加大线上服务力度，使广大消费者足不出户购买到心仪的年货。据对103家连锁超市监测，春节前三天共计实现销售1.94亿元，同比增长12.4%，与2019年持平。

　　奥特莱斯4家企业依据自身特色开展内容丰富、形式多样的促销活动。春节前三天实现营业额5564万元，同比增长22.78%。其中，佛罗伦萨小镇前三天销售同比增长79.6%，较2019年增长16%。

　　购物中心纷纷布置节庆景观、开展打折让利、满额返券等形式多样的优惠促销活动，为留津过年的群众提供便利。27家购物中心前三日销售额达1.78亿元，同比增长43.74%，较2019年增0.4%。(王君妍)

(责编：刘佳、连品洁)

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