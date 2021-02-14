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2020年中央企业研发经费投入强度提高至2.55%

2021年02月14日09:48 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月14日电（记者王希）记者从国务院国资委了解到，2020年，我国中央企业研发经费投入同比增长11.3%，研发经费投入强度为2.55%，同比提高0.3个百分点，其中中央工业企业研发经费投入强度达到3%。

　　近年来，国资央企强化创新驱动发展，大力推进科技创新工作。“天问一号”逐梦而行，嫦娥五号奔月取壤，“奋斗者”号万米探海，疫苗研发为人民织牢健康“保护网”……过去一年，中央企业承担的一大批科技创新项目捷报频传，为高质量发展进一步夯实了基础。

　　据了解，中央企业在北斗产业、民机铝材、新能源汽车、数字化发展等方面，先后设立了多个产业协同创新平台，并发挥龙头企业支撑引领作用，承建国家“双创”示范基地13个，建设各类创新平台400多个，带动中小企业融通发展。

　　此外，2020年年初，百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动（“科改示范行动”）启动实施，重点在公司治理、中长期激励、市场化机制等方面进一步加大改革力度，力争打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵。截至去年底，共有209户企业入选了“科改示范企业”名单。

(责编：白宇)

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