人民网北京2月14日电 （记者乔雪峰）记者从国务院联防联控机制春运工作专班获悉，2月13日大年初二，春运进入第17日，全国共发送旅客1079.7万人次。其中铁路发送旅客226.3万人次，道路发送旅客786万人次，水路发送旅客34.9万人次，民航发送旅客32.5万人次，全国高速公路流量3107.3万辆。

“今年春运各项数据保持低位运行，就地过年成为各地群众欢度新春的首选。”据交通运输部相关负责人表示，为让就地过年的群众感受到家的温暖，各地推出一系列便民利民举措。

在浙江嵊州，交通运输部门在全市241个行政村设立了“四好农村路”物流服务网点，让老乡们网购、寄年货更加方便，也让在外地过年的游子们享受到了来自家乡的挂念。

正在建设中的京雄高速公路，是连接北京城区和雄安新区最便捷的高速通道，春节假期，京雄高速部分标段建设工人依然奋战建设一线，抢时间、保进度，为京雄高速今年5月建成通车做充分准备。

广东省交通运输部门重点服务群众短途自驾出行，针对全省多个重点路段，特别是广州、深圳、佛山、东莞等珠三角地区拥堵多发路段，制定了“一堵点一方案”，全力做好车流疏导和路况信息服务，确保春节期间路网畅通。

新年逛花市，是广东过年的一项传统。为了让就地过年、居家过年群众们能一如既往地逛花市、赏春景，今年广东省交通运输部门还精心推出了多条“如约专线”，从多个市内大型社区公交直驳广州园林博览会、北京路、白云山、南越王宫博物馆等大型花市和特色景区，让人们留在当地也能“和春天有个约会”。

在河北，河北高速集团坚持“以心留工”，用贴心服务让建设工人们安心施工、温馨过年，组织施工单位开展送年货、送温暖活动，努力让一线工人们感受到家的温暖。

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