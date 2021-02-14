原标题：春晚红包流量突破新高 头部云厂商护航

风口上的云计算行业迎来了新的高光时刻。2月12日凌晨，2021年春晚抢红包活动落下帷幕。据本次春晚独家互动合作伙伴抖音公布的官方数据，今年红包互动次数达到了703亿次，创下历年互动次数新高。

面对这场顶级流量大考，阿里云、腾讯云、京东云等头部云厂商共同支持，顺利通过“临时、高并发、大流量”终极大考，自618、12306抢票、双十一等场景后，又一次在全球超大规模高并发场景中显示了中国云厂商的技术自信。

生长在云上的互联网公司虽然拥有天然的云计算能力，但只有真正经历过巨额流量洗礼的云厂商才能更得心应手。面对每秒百亿级流量洪峰，从最早的懵懂，到后来充足技术保障，正是春晚红包锻造、历练了分布式、自动化、高弹性的云计算构架，推动了中国云计算技术的整体演进。

作为一个DAU超6亿的国民APP，抖音的春晚战事注定更加不寻常。与以往不同，这是第一个真正意义上以视频互动为主的春晚，看视频、看直播、拍拜年视频成为重头戏。抖音数据显示，春晚直播间累计观看人次12.21亿，最多的时候有498.46万人共同观看。从2月4日小年到2月11日除夕，通过抖音发布的拜年视频累计播放量超506亿次，获赞62亿次。全程视频互动+12亿史上最强红包雨，抖音面对的考验是前所未有的。能否从容应对春晚流量尖峰，背后的云服务能力至关重要。

电商场景是天然的云计算练兵场，国内阿里云和京东云，国外AWS，都通过自身业务场景，树立了云计算的领先优势。2020年双十一，阿里巴巴首次实现全面云原生化，阿里云成功扛住58.3万笔/秒的订单创建新峰值。

京东云是全球容器化实践最彻底的云厂商之一，拥有全球最大规模的Docker集群、Kubernetes集群，支撑万亿电商交易场景。在京东多年618、双十一大促活动中，京东云历经百亿级别流量考验，在应对大规模高并发方面的技术经验已经处于行业领先水平。在直播电商场景的技术积累，也是京东云的重要优势。海量CDN资源储备，全球范围内超1000CDN节点部署，使京东云可以实时进行流量智能调度。通过对传统CDN资源、边缘计算资源的智能管理，实现资源的弹性伸缩，即时扩容。同时，通过协议栈优化，京东云优化了TCP内核发包逻辑，使用户在弱网环境下也能保持流畅、稳定的观看体验，有力地支撑了春晚红包活动。另外，整合之后的京东科技对云业务战略投入，加之在供应链、金融、物流等场景的磨砺和创新，使京东云具备行业领先的云服务能力。服贸会、南博会等国家级重大项目的历练，也构筑了京东云稳定、安全、可信赖的技术服务基石。

腾讯云在高并发场景同样拥有丰富的经验。除微信春晚红包，腾讯云还成功支持过2014年网约车平台补贴大战，英雄联盟全球总决赛等多个高并发项目。疫情期间，为支撑疫情下的海量需求，腾讯云一周内快速扩容百万核计算资源。作为服务腾讯游戏、腾讯会议两个超大体量及典型场景的云厂商，腾讯云在音视频领域同样积累深厚。腾讯的TRTC提供端到端延时＜1000ms音视频技术，云直接延时达1秒以下。针对视频通话中网络环境不稳定，TRTC采用UDP网络协议缩减丢包重传，FEC技术对抗丢包问题，QoS技术实现更快速带宽预测，其云端智能流控系统可以动态调整客户端QoE，即使身处一个房间，也能做到一人一套独立参与，保证每个用户的音视频体验。腾讯云在音视频方面领先的技术能力也成为春晚红包活动顺利进行的重要保障。

云计算进入空前繁荣期，底层技术人才不断涌现，基于专有场景的技术打磨层出不穷，中国科技正在建立起基于云计算的整体竞争优势。如果说双十一、618验证了云计算技术的可行性，那么春晚红包让云计算变成真正的普惠技术，服务千行万业。从双十一到春晚，头部云计算正在显示出技术自信，持续推动中国数字经济高速发展。

(责编：刘佳、连品洁)