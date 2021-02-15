人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

北京将年均投资百亿构建数字经济新生态

曹政
2021年02月15日08:19 | 来源：北京日报
小字号
原标题：北京将年均投资百亿构建数字经济新生态

　　近日，北京市经信局发布“两区”建设工作方案。根据方案，本市每年力争新引进20个以上前沿创新类、外商投资类、资金密集型、行业带动性强的产业项目和平台项目，年度投资超过100亿元，构建数字经济新生态。

　　根据方案，本市重点区域将率先初步形成高水平开放格局：推动海淀区、朝阳区、顺义区、经济技术开发区等加大全球顶尖企业和行业领军企业引进力度，引进及提级跨国公司地区总部10家以上。同时，加强“两区”招商引资力度，对照世界500强、国际权威榜单拟定招商目标企业，挖掘200家以上增量企业重点对接服务。

　　方案还设定了多项任务和措施。将加快5G网络和千兆固网接入侧网络建设，率先实现自贸区5G网络的精准覆盖和千兆固网的全面覆盖；协助企业报装国际互联数据专用通道；开展卫星网络基础设施建设，推进智能、可信数字基础设施建设。

　　备受关注的自动驾驶方面，本市将在高级别自动驾驶示范区设立自动驾驶管理政策先行区，开展自动驾驶车辆道路测试豁免和异地测试结果互认；开展自动驾驶出租车、自动驾驶物流运输、自主代客泊车等高级别应用场景商业化运营；开展自动驾驶物流车(轮式机器人)上路测试及商业化运营。

　　同时，北京将加大数字经济跨境领域开放，积极推动互联网信息领域开放。据介绍，本市将向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%)；取消信息服务业务(仅限应用商店)外资股比限制；同时，推动中关村软件园、金盏国际合作服务区和大兴机场片区制定跨境数据流动发展规划，实现在不同领域、各有侧重的跨境数据流动试点。

　　高端产业领域也将有更多开放创新突破。比如，在新能源智能汽车领域，打造高级别自动驾驶示范区，简化自动驾驶封闭测试场测试流程，降低测试成本，增加测试场景，营造良好自动驾驶营商环境；医药健康领域，争取跨境远程医疗、国际合作研发审批、急需医疗器械和研发用材料试剂设备通关等改革试点实施；航空航天领域，争取航空器材包修转包修理业务口岸便利化、航材保税监管、航空口岸功能提升等改革试点实施；先进能源领域，推进氢能技术研发、示范应用及产业化合作，建设氢能国际中心；国际合作产业园领域，研究探索国际特色鲜明的园区建设和运营模式，以及项目合作推进机制。

　　据介绍，本市将建立责任明晰的组织管理机制，协同各区着力储备一批国际化高端项目，争取更多外资项目落地。同时，加快推动“两区”建设涉及的突破开放措施的行政法规调整实施，抓紧完成数字经济和高端产业领域涉及本市配套文件的制定。

　　本市将进一步加大市场准入开放力度，着力吸引国际领先数字经济和高端产业领域企业和项目落地，推动北京在数字经济和高端产业领域高水平开放，形成一批可复制可推广的重大制度创新成果和产业培育模式，释放外向型经济发展活力，将北京打造成为具有全球影响力的数字经济先导区、高端产业集聚区，建设全球数字经济标杆城市。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
冬奥保电人：脱下戎装换工装 保障“最后一公里”
　　人民网北京2月14日电（许维娜 翁奇羽）“距离北京冬奥会还有不到一年的时间，同时也考虑到疫情防控的需要，我今年继续选择坚守岗位。父母都已经70岁，平常无法在身边，过节也无法看望二老，但他们也很理解我的工作。…
大年初二全国春运发送旅客1079.7万人次 各项数据保持低位运行
　　人民网北京2月14日电 （记者乔雪峰）记者从国务院联防联控机制春运工作专班获悉，2月13日大年初二，春运进入第17日，全国共发送旅客1079.7万人次。其中铁路发送旅客226.3万人次，道路发送旅客786万人次，水路发送旅客34.9万人次，民航发送旅客32.5万人次，全国高速公路流量3107.3万辆。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部