曹政

原标题：北京将年均投资百亿构建数字经济新生态

近日，北京市经信局发布“两区”建设工作方案。根据方案，本市每年力争新引进20个以上前沿创新类、外商投资类、资金密集型、行业带动性强的产业项目和平台项目，年度投资超过100亿元，构建数字经济新生态。

根据方案，本市重点区域将率先初步形成高水平开放格局：推动海淀区、朝阳区、顺义区、经济技术开发区等加大全球顶尖企业和行业领军企业引进力度，引进及提级跨国公司地区总部10家以上。同时，加强“两区”招商引资力度，对照世界500强、国际权威榜单拟定招商目标企业，挖掘200家以上增量企业重点对接服务。

方案还设定了多项任务和措施。将加快5G网络和千兆固网接入侧网络建设，率先实现自贸区5G网络的精准覆盖和千兆固网的全面覆盖；协助企业报装国际互联数据专用通道；开展卫星网络基础设施建设，推进智能、可信数字基础设施建设。

备受关注的自动驾驶方面，本市将在高级别自动驾驶示范区设立自动驾驶管理政策先行区，开展自动驾驶车辆道路测试豁免和异地测试结果互认；开展自动驾驶出租车、自动驾驶物流运输、自主代客泊车等高级别应用场景商业化运营；开展自动驾驶物流车(轮式机器人)上路测试及商业化运营。

同时，北京将加大数字经济跨境领域开放，积极推动互联网信息领域开放。据介绍，本市将向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%)；取消信息服务业务(仅限应用商店)外资股比限制；同时，推动中关村软件园、金盏国际合作服务区和大兴机场片区制定跨境数据流动发展规划，实现在不同领域、各有侧重的跨境数据流动试点。

高端产业领域也将有更多开放创新突破。比如，在新能源智能汽车领域，打造高级别自动驾驶示范区，简化自动驾驶封闭测试场测试流程，降低测试成本，增加测试场景，营造良好自动驾驶营商环境；医药健康领域，争取跨境远程医疗、国际合作研发审批、急需医疗器械和研发用材料试剂设备通关等改革试点实施；航空航天领域，争取航空器材包修转包修理业务口岸便利化、航材保税监管、航空口岸功能提升等改革试点实施；先进能源领域，推进氢能技术研发、示范应用及产业化合作，建设氢能国际中心；国际合作产业园领域，研究探索国际特色鲜明的园区建设和运营模式，以及项目合作推进机制。

据介绍，本市将建立责任明晰的组织管理机制，协同各区着力储备一批国际化高端项目，争取更多外资项目落地。同时，加快推动“两区”建设涉及的突破开放措施的行政法规调整实施，抓紧完成数字经济和高端产业领域涉及本市配套文件的制定。

本市将进一步加大市场准入开放力度，着力吸引国际领先数字经济和高端产业领域企业和项目落地，推动北京在数字经济和高端产业领域高水平开放，形成一批可复制可推广的重大制度创新成果和产业培育模式，释放外向型经济发展活力，将北京打造成为具有全球影响力的数字经济先导区、高端产业集聚区，建设全球数字经济标杆城市。

(责编：赵超、吕骞)