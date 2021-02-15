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记者实测“抢红包”多数提现有门槛 少部分可以秒到账

温婧 
2021年02月15日08:23 | 来源：北京青年报
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原标题：记者实测“抢红包”多数提现有门槛 少部分可以秒到账

　　今年春节，各大互联网公司纷纷推出抢红包活动，一些公司甚至打出高达“20亿”现金红包的营销广告，意在吸引新用户注册，提高用户活跃度。北京青年报记者实测，今年互联网公司发放的红包大多有提现门槛，一些要满5元才能提现，若想凑满需要花费一些精力。

　　抖音：提现门槛1元 实操3分钟到账

　　抖音是今年央视春晚的独家互动合作伙伴，在春节期间拿出20亿元红包支持“团圆家乡年”活动。在大年三十儿之前，用户登录抖音完成看视频、看直播、拍拜年视频、分享好友等任务，可集灯笼分5亿元现金；抖音将在春晚共发出7亿元红包雨；用户邀请好友组队即可解锁4亿元免费电影票等福利。此外，用户拍短视频拜年，还有机会获得8888元锦鲤红包，共价值4亿元。

　　记者在春晚红包雨活动中共获得4.58元红包，昨晚尝试提现，系统提示若不提现则存在用户余额内，可提现至支付宝或银行卡内。为了鼓励用户绑定银行卡，抖音App提示“银行卡提现额外最高再返99元”。记者申请提现至支付宝，系统提示1天内到账，不过仅3分钟后，支付宝内就显示已收到提现款项。

　　抖音的提现规则显示：每次提现最低可提现1元，每天最多可提现5000元。红包提现截止日期为3月5日24点，逾期将清零。

　　据抖音官方数据，作为2021央视春晚独家互动合作伙伴，抖音共发出12亿元红包，春晚红包总互动次数达703亿。此外，抖音内的“团圆家乡年”活动里，最终共有2.15亿用户集齐了第一轮“团”“圆”“家”“乡”“年”灯笼，瓜分了3亿奖金，另外有超过9000万用户集齐了第二轮“健康”“好运”“发财”“平安”“幸福”“如意”灯笼，额外瓜分了2亿元奖金。

　　百度：提现门槛5元 须先提至度小满钱包

　　今年春节，百度第三年推出“好运中国年”活动，从2月2日0:00到2月28日24:00，用户可以通过“集好运卡”“团圆红包”“拜年红包”等六大活动瓜分22亿福利。百度App、好看视频、百度贴吧、百度网盘、百度地图、爱奇艺等多个百度系产品均设置了活动入口，用户可以自行选择参与。

　　目前集卡活动已结束，昨天记者首次参与“百度搜索红包”活动，获得3个红包累计0.76元。不过系统显示，需要“满5元可提现”。若仅参与搜索红包活动，该门槛并不低。不过有网友表示，在前期的集卡活动中，金卡红包活动获得1.5元，钻卡红包获得15.9元，即满足了提现门槛。

　　据介绍，用户若提现需要先将现金红包存入百度旗下的度小满钱包，然后在钱包余额中提现到银行卡。记者看到，在百度App-我中，即可找到度小满钱包一栏，用户可在百度App内绑卡及提现。

　　支付宝：3亿多人集五福 直接能到账

　　今年2月11日晚，支付宝集五福活动正式开奖，今年共有3亿余网友集齐五福，拼手气分5亿元。有网友分得1.58元、2.26元、7.52元，金额不等，还有的获得71.36元大额红包。

　　支付宝五福红包可直接到账用户的支付宝账户，不设门槛，用户在消费时可直接抵现。

　　数据显示，6年累计参与集五福的人数已经超过了7亿，每2个中国人里就有1个曾扫福、集福、送福。今年2.6亿网友在线上手写了福字，送给亲朋好友，其中还有350万福字通过支付宝打印、寄送回家。今年60岁以上老人的参与积极性也很高，老年人对在手机上写福字更为热衷，人均写福次数为5次。

　　快手：3位好友助力 实现不容易

　　今年快手推出“温暖好运分21亿”红包活动，红包可能是现金、优惠券、祝福红包，三种不等。除夕当天每轮都有1次抢红包机会，1轮时间为60秒，晚上8点后还会有30秒的加速抢红包轮次，每轮倒计时结束后即可立抢。

　　目前抢红包活动已结束，用户可参与“6.6元新春愿望金”活动。记者看到，在活动中邀请3人可达成一轮助力，不过，被邀请的好友每人每天最多助力1次，每人累计最多给同一个人助力3次。也就是说，用户需要找到当天没有参与过活动的3个人助力才可达成，门槛并不低。

　　在提现方面，快手的提现门槛为0.1元。提现关闭时间为2月26日。快手公布的数据称，除夕当天，快手用户领取红包总次数达90.3亿，红包分享总次数达15.8亿，“万元现金红包”活动中，人均领取红包近40次。

(责编：赵超、吕骞)

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