原标题：数字人民币试点“多地开花” 为这个春节增添别样年味儿

今年春节，我国多地以发放消费券、现金红包等多种形式，引导民众“就地过年”。

作为首批数字人民币试点城市，深圳、苏州、北京等城市先后推出抽签发放数字人民币红包的活动，也为这个春节增加了特殊的年味儿。

用数字红包消费 过个"苏式年"

春节假期第一天，总价值3000万数字人民币的苏州年货节红包开始陆续到账。在苏州不少老字号门店，都专门开设了数字人民币窗口。一大早，观前街上的这家老字号卤菜店门口，就已经排起了长队。

展示付款码，用POS机扫一扫，小冉用刚中的200元数字人民币年货红包进行了支付。

▌消费者 冉昕：

之前我们在线上去进行申请，之后是系统抽签，我中了也觉得特别幸运，看到了上面的推荐商家，可以来老字号消费，特别想在苏州过一个“苏式年” 。

对于商家来说，收取数字人民币并不需要任何手续费，相较于其他支付方式也更为便捷。

苏州商家 金立铭：之前也做了很多准备工作，包括苏州银行也提前派了专人到我们的店里面，对我们的一些线路、POS机之类的进行了一些升级、维护，不管对于消费者还是工作人员，数字人民币都是非常便捷的一个支付方式。

在这次的苏州年货节中，当地的城商行充分发挥熟悉当地市场的优势，积极主动与运营机构中行合作，参与苏州地区数字人民币试点应用，携手众多苏州老字号商户，进一步丰富数字人民币应用场景。

苏州银行网络金融部总经理 沈青：在本次数字人民币苏州年货节红包活动中，我们携手陆稿荐、松鹤楼、近水台、园外园等苏州老字号29个门店，积极参与测试，涉及零售百货、餐饮酒店、文教旅游、生活服务等，承载了苏州人独有的传统节日记忆，传播了江南文化品牌，增添了更多人情味，也为留苏过年的群众提供了生活便利。

北京：打造冬奥消费全场景

在这一轮数字人民币试点活动中，苏州让数字人民币和老字号有了碰撞和融合，而在北京开展的“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币试点活动，则是围绕冰雪运动、食、住、行、游、购、娱等方面打造冬奥消费的全场景，以此拉动内需，鼓励“就地过年”。

此次北京数字人民币试点共面向在京个人消费者通过抽签形式发放了5万个数字人民币红包，每个数字人民币红包金额为200元。

中签后，消费者下载“数字人民币App”并开通个人数字钱包后，无需绑定任何银行卡，就可以直接领取和使用红包。

此外，市民可通过“魅力王府井”小程序、京东App、京喜App、数字人民币App查看参与活动的商户。

据了解，此次活动在京东商城有近2300个品牌，线下有王府井商圈近800个品牌参加。

北京市东城区金融办副主任 李锋：北京冬奥会开幕倒计时一周年之际，也是加强冬奥的支付服务环境的建设，打造国际消费区域的一项重要举措。

“多地开花” 数字人民币推进提速

事实上，自去年10月深圳首次开展数字人民币红包测试后，数字人民币的应用测试就不断提速。专家表示，未来数字人民币红包有望惠及更多人群，且消费场景也将日益丰富。

专家表示，此次春节期间发放数字人民币是各地鼓励“就地过年”的创新方式，也更有助于提振消费。

复旦大学金融研究院兼职研究员 董希淼：最近北京、苏州、深圳都在春节之前发放了一轮数字人民币红包，通过发放数字人民币红包，进一步鼓励市民扩大消费，有利于提振消费市场，进一步扩大内需。第二，各地在发放数字人民币红包的时候，不但面向本地户籍的市民，也面向在本地过年的新市民，有助于就地过年的政策进一步落实。

整体来看，数字人民币试点正呈现“多地开花”趋势。

截至目前，数字人民币已在深圳、苏州、雄安、成都以及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，功能上从收付款到推出子钱包；使用场景从线下拓展至线上；此外，数字人民币钱包也从最初的手机端发展出多种形态。

复旦大学金融研究院兼职研究员 董希淼： 数字人民币试点工作参与主体不断增多，应用场景更加丰富，大量的新技术不断被应用，数字人民币试点测试工作进展非常顺利，应该在数字人民币安全性、稳定性和可靠性得到进一步验证的情况下，扩大数字人民币测试试点。（总台央视记者 周旋 孙艳 朱音燃）

(责编：赵超、吕骞)