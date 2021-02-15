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云上过大年 同享好时光

本报记者  田  泓  申智林  王昊男
2021年02月15日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年春节，许多人选择就地过年。虽然与家人、朋友分隔异地，但“云上”过年一样热闹，“云团聚”“云拜年”“云娱乐”等线上互动方式，成为连接家人和朋友的新纽带。

　　春节假期，本报记者走访多地，通过采访上海的疏浚船船员、湖南的社区文艺队队长以及留京过年的老人等，记录他们在线上与家人、朋友团聚的故事，展现各地群众“云上”过年的新看点、新体验。

　　——编 者 

　　

　　为配合疫情防控需要，今年许多人响应就地过年的倡议，留在工作地度过春节。距离无法阻挡人们与家人、朋友团聚的热切期盼，把传统的春节线下团聚和娱乐搬上“云端”，成为不少人过年的新方式。透过手机屏幕，人们实现了“云团聚”“云拜年”“云娱乐”，共度佳节，同享美好时光。

　　上海疏浚船船员缪桥良——

　　“虽然离家很远，但我们并不孤单”

　　贴春联，挂彩灯，大年三十晚上的船舶餐厅里，布置一新，年味十足。餐厅一角，中国交建集团上海航道局“新海虎”轮的大管轮缪桥良正与远在老家广东河源的妻子通过手机视频“云团聚”：“今年春节不能回家了，配合防疫要求，我和同事们要在船上过年，但我答应你，二宝出生时我一定在家。”

　　“新海虎”轮是我国自行设计建造的万方疏浚耙吸挖泥船，主要承担长江口深水航道的维护疏浚，确保货运船舶有序通行。今年37岁的缪桥良，5年前上船工作。去年，他升任了大管轮，妻子还怀上了二胎，现在已经怀孕8个月，在老家待产。过年不能回家，妻子也能理解，还安慰他：“你就安心在船上工作，等你下次换班回来，我们一起迎接二宝出生。”

　　手机屏幕虽然小，却装下了缪桥良浓浓的亲情。他给家人们一一拜年，介绍着在船上过年的新鲜事。父亲接过话头：“船上的年夜饭看着也很丰盛，过年要吃好，照顾好自己。”

　　听着家人的叮咛，缪桥良心里暖暖的。女儿珊珊今年就要上幼儿园了，在手机那头跟自己撒娇，想要他带回去一个新书包。“我想早点上学、早点认字，以后可以坐着大轮船去找爸爸。”缪桥良脸上挂满笑容，连声答应：“一定！一定！等爸爸休息了，就带你坐大船，看长江，逛上海。”

　　“新海虎”轮船长周春鹰说：“船上一共有26名船员，大部分家在外地。”往年，春节是辛苦一年的船员们与家人难得团聚的时光，今年大家响应号召就地过年。除夕这天，“新海虎”轮在长江口横沙锚地抛锚，让大家一起过年。船员们给船舱贴上了“福”字，扎起了彩饰，平日紧张忙碌的空间一下子有了年味。厨房提前采购了丰富的年货，精心设计了春节菜谱。大家一起动手包饺子，年夜饭上还安排了唱歌、变魔术等娱乐活动。“虽然离家很远，但我们并不孤单。”缪桥良说。

　　晚上8点，欢声笑语过后，船员们又要回到各自的岗位。“船舶目前处在施工待命状态，我们的工作是让设备始终处于良好运行状态。我时刻准备着投入长江口深水航道施工中，为上海建设国际航运中心做贡献。”缪桥良说。

　　湖南浏阳社区文艺队队长彭小平——

　　“不挨家挨户串门了，祝福依然可以送到”

　　正月初一，祝福频传。一大早，湖南浏阳市淮川街道北园社区居民彭小平的手机，已经响个不停。不用猜，那是老姐妹们赶早拜年来了。

　　拿起手机一看，新春的祝福果然已经一个接一个。“除夕之夜喜团圆，欢声笑语迎新年”“祝大家牛年天天开心，快乐万福”……

　　63岁的彭小平是社区里的热心人，2017年，爱好文艺的她组织社区31名年龄相仿且都爱好文艺的朋友，成立了一支社区军鼓文艺队，打军鼓、唱歌、跳舞……大家的老年生活过得有滋有味。

　　“我们关系特别好，之前每个新年，大家一定聚齐，互相串门拜年。”彭小平说，不仅拜年，大家还会举行联欢，吹拉弹唱、载歌载舞，好不热闹。

　　今年春节前，社区发出倡议，“春节不串门拜年”。作为社区网格长，又兼文艺队队长，彭小平积极带头响应。虽说不串门，但热闹不能少，她整理了文艺队过去一年的表演照片，做成了一个电子相册，发到了文艺队微信群里——“我们响应号召，取消线下聚会。视频聊天、线上拜年也能成为我们沟通的好方式。”

　　“我赞成”“鼓掌”，队员们一看，立刻在微信群里表示支持。

　　“线上拜年，见屏如面，我们虽然不挨家挨户串门了，祝福依然可以送到。”彭小平正说着，一通视频电话打了进来，是她在海南就地过年的哥哥打来的。

　　“小妹，新年好啊！”刚接通，哥哥迫不及待地打开了话匣子。一边说着，他一边拿出年前彭小平寄去的年货，“年货已经收到了，还是家乡的味道好啊！”

　　“知道你在外地过年，牵挂家乡的味道，提前给你准备的！”彭小平说，“也祝哥哥新春快乐，牛年大吉！”边道吉祥话，二人边询问各自家里的近况。

　　依依不舍地结束了视频通话，军鼓文艺队的微信群里又来了新消息，原来是队员们在憧憬下一次可以办活动的日子。

　　“到时候，我们再好好相聚！愿我们早日迎来大团圆！”彭小平说。

　　留京过年老人宋慧芳——

　　“在网上团圆，挺新鲜也挺有意义”

　　“今年在北京姑娘家过年，不回河北老家，我早跟姐妹们约好了，要在网上乐和乐和。”大年初一刚吃完午饭，68岁的宋慧芳就迫不及待地掏出手机，熟练地点开一款唱歌手机软件。在女婿的帮助下，手机上的画面，很快就投射到了电视机上。

　　“平时我妈就喜欢唱歌，去年我帮她在手机上下载了唱歌软件，她现在用得可溜了。”女儿、女婿的家在北京市海淀区，两口子平时工作很忙，有了孩子后，一家人的生活主要靠宋慧芳打理。得知老人想在春节与亲戚朋友们“云唱歌”，女婿特意买了个大屏电视机，“屏幕大点，老人能看得更清楚。”

　　不一会儿，宋慧芳的两个妹妹就如约上线，与她们一起的还有各自的孩子们。“我们姐妹三个都退休了，大妹在山东，小妹在老家。”宋慧芳说，以前过年，姐妹仨都是回老家见面，“在网上团圆，挺新鲜也挺有意义。”

　　北京、河北、山东，虽然各自在不同的地方，但网络将一家人的心连在了一起。互相祝福后，这场“家庭云K歌”正式开始。《欢欢喜喜过大年》《鸿雁》《红灯记》……宋慧芳二妹5岁的小孙女，还跳起了广场舞。笑声伴着歌声，一家人其乐融融。

　　“泥巴裹满裤腿，汗水湿透衣背，我不知道你是谁，我却知道你为了谁……”曾是单位文艺骨干的宋慧芳，特意准备了一首压轴歌曲——《为了谁》，引得屏幕那头的亲戚们一片叫好。

　　宋慧芳的女婿说，“现在线上娱乐的方式很多，不仅仅是唱歌，还可以打牌、下棋，假期我们还准备了很多娱乐活动。”

　　“现在手机的功能越来越多，点两下就能唱能跳，想见谁随时都能视频通话，方便得很。”宋慧芳说，“就地过年，一样能玩得开心。”


　　《 人民日报 》（ 2021年02月15日 04 版）
(责编：赵超、吕骞)

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