本报记者 王 政 谷业凯

“鱼先别急着下锅，锅里放4根筷子架一会儿，蒸起来没有腥味。”今年春节，老家在山东青岛的李先生在北京就地过年。因为平时工作忙，他很少下厨，在准备年夜饭时，他通过视频通话向母亲远程“求助”……

“5G视频通话时延低，母亲能同步指导我做好每一个环节。”春节前，李先生刚换上5G手机，家里能收到稳定的信号。“见屏如见面”，拉近了他和家人的距离，也传递着浓浓亲情。

“要适应人民期待和需求，加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。”习近平总书记的重要论述，为我国信息通信业发展指明了方向。“十三五”期间，我国建成全球规模最大的光纤网络和4G网络，光纤用户占比从34%提升至93%，4G用户占比从7.6%提升至81%，远高于全球平均水平。建成5G基站71.8万个，占全球比重近七成。固定宽带家庭普及率由2015年底的52.6%提升至目前的91.5%，移动宽带用户普及率由2015年底的57.4%提升至目前的超96%，均提前超额完成“十三五”规划目标。

——深覆盖、提网速，建成全球规模最大的信息通信网络，让老百姓“用得上”。

“老家通了宽带，聊视频一点也不卡，春节可以视频拜年啦。”在上海浦东一家快递公司工作的刀娅芬，今年没能回家过年；不过，她的家乡云南普洱市澜沧拉祜族自治县上允镇上允村，已经覆盖了4G网络，长辈们也用上了智能手机，跟家人视频聊天已不是什么新鲜事。

“十三五”期间，我国电信普遍服务深入推进，共支持农村和边疆地区13万个行政村通光纤和超过5万个4G基站建设。截至目前，全国行政村、“三区三州”地区贫困村通光纤和4G比例都达到98%以上。

——持续推动网络降费，固定宽带和手机流量资费大幅下降，让老百姓“用得起”。

家住北京市朝阳区的姜先生，春节前升级了宽带。“今年在京过年，想看几部高清大片，正巧小区与中国联通推出千兆宽带优惠活动。”姜先生说，经过仔细比对，他选择了500MB宽带两年合约，算下来，每月缴纳166元5G套餐费用，就可以拥有一张每月40GB流量、1500分钟通话时长的5G卡，升级的500MB宽带还不限流量。“这几年一直提速降费，资费比以前实惠多了。”姜先生说。

刀娅芬一家对网络降费也感触颇深。“以前光办宽带每年就要几百元；现在的套餐每月只要花78元，一家人的手机套餐、家庭宽带都包括在里面。”刀娅芬说。

“十三五”期间，我国取消手机国内长途漫游费、流量漫游费，推出“流量当月不清零”“网速提速不提价”等措施，还给予建档立卡贫困户最大幅度资费优惠。“十三五”期间，我国固定宽带和手机流量的平均资费下降均超过95%。资费降低促进了网络普及和应用推广。2020年底，用户每个月的网络流量平均达10.86GB，比2015年同期提升38倍。

——深化融合应用，“智慧”的标签正覆盖经济社会方方面面，让老百姓“用得好”。

高速运转的镜头抓拍慢动作，从各个方位展现舞者几秒内的所有动作细节……前不久，来自四川的90后音乐人沙楠杰，运用5G技术举行了一场线上音乐会，给观众带来了身临其境般的体验。

“5G画面流畅不卡顿，视频交流更方便，给文娱产业注入了新鲜血液。”江苏无锡一家滑板训练场负责人王显福，前些天在线上举办了一场滑板跳高比赛，北京、上海、深圳等地的选手和无锡本地选手，通过5G线上直播端口，秀技比拼，沉浸式的体验让参赛者大呼过瘾。“春节假期后，我准备组织更多‘云上’赛事。”王显福说。

“十三五”期间，我国数字经济实现跨越式发展，“智慧”标签正覆盖经济社会方方面面。网上购物、在线教育、移动支付、短视频等丰富多样的应用，全方位地影响着人们的衣食住行；智能制造、智慧农业、智慧旅游等融合应用，正加速传统产业转型升级。我国数字经济规模从2015年的18.6万亿元增长到2019年的35.8万亿元，占GDP的比重从27%上升到36.2%。其中，网上零售额从2015年的3.88万亿元增长到2020年的11.76万亿元；产业数字化增加值规模从2015年的13.8万亿元增长到2019年的28.8万亿元。

《 人民日报 》（ 2021年02月15日 04 版）

(责编：赵超、吕骞)