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河南通许县朱砂镇拜寨村——

延伸产业链 群众稳增收（新春走基层）

本报记者  马跃峰
2021年02月15日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　一大早，家住河南通许县朱砂镇拜寨村的村民代美荣，便快步赶到地头，掀帘走进大棚。脚边，一堆堆红薯苗轻舒叶面，生机勃勃。她抓起一捆，捏上一根，摁入土中。半小时后，潮湿的地垄上，涌出一片绿色……

　　代美荣今年41岁，她既要带两个娃娃，又要照顾身体不便的婆婆，2019年虽然脱了贫，但收入一直不稳定。

　　稳定脱贫，靠的是产业。2018年，朱砂镇请专家测量土质，认为适合推广种植红薯。第二年，请来专家翟建祥，流转200亩土地，建起77座温室大棚，培育红薯种苗，发展红薯产业。

　　不久，翟建祥劝大伙试种红薯。“对脱贫户，免费提供红薯苗，指导种植，订单式包销。有的品种亩产高达8000斤，划算！”他当时鼓励村民说。去年下半年，代美荣开始种红薯，纯利润便达6800元。

　　乡村产业越强，带动效应就越能显现。2020年，开封市打造产业扶贫升级版——“十链、百园、千基地”，延伸花卉、果蔬、大蒜等36个产业链，建设了130个带贫产业园和1698个乡村带贫基地。

　　“完善利益联结机制，让农民更深‘嵌’入产业链，分享增值收益。”朱砂镇党委书记李娟说。

　　开封市丽星食品有限公司也做起红薯深加工。“10条生产线，每天生产粉丝20万件，年产值达到10亿元，带动贫困户500多户，受益人数达2300多人。”公司总经理孙文红话中带着自信。

　　开封市委副书记秦保强说：“延伸产业链，提升价值链，打造供应链，‘三链同构’，全产业链带动脱贫，让群众持续增收致富。”


　　《 人民日报 》（ 2021年02月15日 01 版）
(责编：赵超、吕骞)

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