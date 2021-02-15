吴雨、唐健辉

原标题：央行：定期存款提前支取靠档计息产品实现余额清零

中国人民银行近日发布的报告显示，2020年末，定期存款提前支取靠档计息产品已实现余额清零，共压降15.4万亿元。

2019年以前，部分金融机构为吸收存款，发行了活期存款靠档计息、定期存款提前支取靠档计息和周期付息等所谓“创新”产品。人民银行发布的《2020年第四季度中国货币政策执行报告》指出，这些产品的实际利率水平明显超出同期限存款利率，且违反了定期存款提前支取按活期计息、整存整取定期存款到期一次性还本付息等规定。

为维护存款市场竞争秩序，2019年以来人民银行指导利率自律机制加强存款自律管理，督促金融机构依法合规经营，有序整改不规范存款创新产品。

报告介绍，自2019年12月17日起，金融机构停止新办定期存款提前支取靠档计息产品，2020年末此类产品余额从整改前的15.4万亿元压降至零。另外，金融机构自2019年5月17日起逐步整改活期存款靠档计息产品，并于2019年12月起停止新办，余额自然到期。截至2020年末，活期存款靠档计息产品已压降5.5万亿元，压降比例超八成。

(责编：赵超、吕骞)