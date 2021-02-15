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“云”技术助力实现全民大联欢

刘长欣
2021年02月15日10:52 | 来源：南方日报
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原标题：“云”技术助力实现全民大联欢

　　2021年中央广播电视总台春节联欢晚会（以下简称“春晚”）除夕夜如约与观众见面。其间，中央广播电视总台采用超高清“云”制作技术，在观众和演员之间架起一道道云端桥梁，“云”传播、“云”互动联结起五湖四海、世界各地的精湛艺术，在欢乐吉祥、喜气洋洋的氛围中传递正能量，实现全民大联欢。

　　为实现隔空互动刘德华“云录制”20小时

　　AI+VR裸眼3D演播室技术和“云”科技在舞台效果上的应用是今年春晚颇为亮眼的创新技术。如今，春晚在求新求变中俨然成为新技术的“百花园”和“群英会”。春晚总导演陈临春表示，今年春晚的“云”传播，并不等同于简单的云制作、时空连线，“它更多体现在借助科技手段让不能到场的表演者‘空降’到春晚的舞台上”。

　　创意表演《牛起来》，刘德华的演唱场景采用了XR技术，其作用是创造极强的空间感，节目一共营造了4个虚拟建模场景，刘德华在榫卯结构的传统建筑上放歌，在礼盒搭建的魔幻空间里劲舞，在年年有“鱼”的陪伴下遨游，最后和现场演员“同台互动”。

　　春晚副总导演邹为介绍，《牛起来》中刘德华相关镜头，只占一分半钟，“但是刘德华连续拍摄了20多个小时，他要与各种元素进行虚拟互动。例如，为了更好地展现与机械牛击掌的动作，他拍了20多遍。”

　　此外，云录制节目《莫吉托》，则是完全使用特种设备和XR技术完成摄制的。春晚副导演夏雨称，周杰伦带着他的乐队，开着粉色飞车与观众环游世界共享浪漫风情，“我们用了机械臂，把两台一模一样的设备提前进行编程，确保两台设备的所有运动轨迹完全一致，然后再分别拍摄，从而实现真实的人物、真实的道具和真实场景的交互。”

　　设置穹顶背景墙让观众席也成为舞台

　　今年春晚舞台还设置了一道巨幅环形新媒体背景墙，154块超高清大屏幕分布于观众席后区上方，形似一面辉煌的穹顶。每一块高清大屏都拥有独立通道，不仅可以呈现154幅不同画面，也为“云”观众参与互动提供了条件。

　　特殊的国际友人也通过“云”传播参加了今年春晚。意大利著名男高音歌唱家安德烈·波切利携其子“云”连线春晚：他们用歌声祝愿中意两国人民友谊长存。在两人演唱的同时，一张张“云”观众的脸，陆续出现在春晚现场“穹顶”上的154块超高清屏幕中，带来了浓浓的情意和跨越重洋的深情祝福。

　　歌曲《灯火里的中国》，展现了全国各地的璀璨夜景，特别节目《国宝回家》里的回流文物，武术《天地英雄》中武校孩子的各种身手，少儿歌舞《听我说》的卡通们的手势舞……都因为这面“穹顶”而有更多的“云”观众加入参与，让春晚的舞台更加熠熠生辉。陈临春表示，穹顶让观众席也变成展演区，“整台晚会在舞美呈现、节目的丰富性等方面，都有前所未有的突破”。

　　小品《阳台》再现了封闭时期小区的生活场景，为观众带来守望相助的感动。当武汉解封的消息传来，歌曲《明天会更好》的旋律响起，穹顶出现一位医护工作者的照片，他们唱响云端，感动了很多观众。

　　老、中、青艺术家和“云端”各族儿女手捧鲜花“云”合唱《唱支山歌给党听》；现场演员和“云端”上手持中国结的参演人员一起挥就《瑞雪平安图》；歌曲《难忘今宵》，“云端”一个个系着红围巾的普通人用手打着节拍，诉说今夜的难舍难分……

　　今年春晚，“云”技术的创新应用让内容更好地服务于观众，激起许多观众的共鸣。观众也纷纷点赞，云端搭桥、艺术为媒，“今宵的守岁，我们喜气洋洋。今宵的团圆，我们欢乐吉祥”。

(责编：赵超、吕骞)

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