外卖“跑单王”：能吃苦 饭量大 有窍门

“就地过年——了不起的平凡人”系列之四

2月12日大年初一一早，游国栋正在煮饺子，准备当天的早餐。在北方地区，大年初一早上有吃饺子的习俗，饺子形似元宝，有“吉祥如意”之意。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京2月15日电 （记者夏晓伦、翁奇羽）2月12日（正月初一）一早，在北京市区东北五环外的费家村，记者见到了正在煮饺子的游国栋，虽然只身留在北京过年，但是看春晚、吃饺子的仪式感并没有缺席。

游国栋的职业是“网约配送员”，也就是俗称的“外卖小哥”。去年，“网约配送员”正式纳了入国家职业分类目录，“外卖小哥”们也就有了明确的职业名称。早在2019年，作为平台推荐的优秀骑手代表，游国栋还有幸参加了庆祝新中国成立70周年的群众游行队伍中。

游国栋的饭量给记者留下了深刻的印象，能装20个饺子的餐盘，他足足吃了两满盘，“这么大的饭量是8年军队生活练出来的。而送外卖也是个体力活，一般我都会在早上吃得饱饱的，而且由于订单时间比较集中，中午经常错过饭点。”他说。

又喝了满满一碗饺子汤，随手装了两块巧克力，游国栋便出发前往望京商圈。虽然是正月初一，但街上的外卖小哥并不比平时少，他说：“为了响应国家‘就地过年’的号召，同时也是为了保障大家‘就地过年’，我所在的望京站点大约有70%的骑手都留了下来。”

实际上，游国栋的“二宝”在去年8月刚刚出生，随后不久便来到北京跑单，期间也没有机会再回去，“毕竟自己是一名共产党员，又穿过军装，在关键时刻我就应该发挥表率作用，选择‘就地过年’。”谈及此处，游国栋十分认真严肃。

相较除夕，初一的订单来得晚了一些，十点一刻游国栋才接到了第一单，但随后也是忙个不停。

“爸爸、爸爸，别跑单了，按时吃饭，多吃点儿……”即便忙碌，在工作间歇，游国栋也会抽时间与孩子视频通话，看到两个孩子，他疲倦的脸上则会露出欣慰的笑容。游国栋告诉记者：“刚离开家的时候，老大还经常在视频里哭哭啼啼，但慢慢也就习惯了，我也会哄着说给她买新衣服。”

孩子们的关怀就是游国栋工作的动力。来到望京站点前，他曾是昌平某站点的“跑单王”。那么，“跑单王”是怎样炼成的？“显然紧靠饭量是不够的。”游国栋笑着说，其实在他的大脑里装着一个数据库，首先是对于附近小区以及路况的熟悉程度，同时又要基本掌握每家餐馆的出餐速度，将两个方面综合起来，做好时间规划，跑单量自然就可以增加了。

“跑单量只是我追求的一个方面。实际上，每跑一单，客户可能已经等了半个小时甚至更长时间，能够节省更多的时间，也是在为消费者提供更快、更好的服务而努力。”对于“网约配送员”这个职业，游国栋也有着自己的理解。

时至中午，忙碌了大半天，记者问他：“你一个月能往家里寄多少钱呢？”他不假思索：“我不寄钱的。”正当记者诧异之时，他坏笑地补了一句：“我的工资卡就放在家里。”

随后，便是游国栋“咯咯咯”的憨笑。

相关新闻：

“就地过年——了不起的平凡人”系列之一：95后动车“体检医生”：坚守岗位 彻夜守护动车安全

“就地过年——了不起的平凡人”系列之二：城市“摆渡人”：司机老王用镜头记录“网约人生”

“就地过年——了不起的平凡人”系列之三：冬奥保电人：脱下戎装换工装 保障“最后一公里”

(责编：赵超、章斐然)