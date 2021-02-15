我国年内将再建设约20家知识产权保护中心和快速维权中心
2021年02月15日18:01 | 来源：新华社
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新华社北京2月15日电（记者张泉）记者日前从国家知识产权局获悉，我国将继续优化知识产权保护中心和快速维权中心建设布局，年内再建设20家左右知识产权保护中心和快速维权中心，让知识产权保护更加高效快捷。
国家知识产权局近年来持续加强知识产权快速协同保护机制建设，目前已在全国布局知识产权保护中心和快速维权中心60余家，为市场主体提供便捷、高效、低成本的维权渠道。
据悉，知识产权保护中心通过集快速审查、快速确权、快速维权为一体的协调联动方式，提供“一站式”综合服务，切实解决维权举证难、周期长、成本高等问题。知识产权快速维权中心主要面向县域产业集聚区产品更新快、对外观设计维权需求强烈的领域，提供集外观设计快速预审、快速确权、快速维权为一体的知识产权公益服务。
(责编：郝江震、程宏毅)
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