新华社上海2月15日电（记者杜康 陈爱平）今年春节买什么、吃什么、去哪玩？记者观察到，“就地过年”催生了新消费。受疫情影响，线上经济继续走俏的同时，今年各地特色年货代替人员流动，增添了浓浓年味；半成品、外卖年夜饭受年轻人青睐。此外，“就地过年”还让近郊成为度假好去处，带动了相关景点和酒店消费。

过年吃什么？各类“家乡年菜”受欢迎。

李浩冉是一名盒马鲜生配送员。今年是他做配送员的第三年，也是这个山东小伙子第一次留在上海过年。由于鼓励就地过年，李浩冉所在配送站加强了运力，200多名配送员今年的留沪率超过70%。面临旺盛的消费需求，李浩冉过了一个忙碌年，每天的配送单量由60多单升至80多单。

“四川居民家中窗台挂满腊肠”“东北大爷千里网购白菜包饺子”等话题引热议。李浩冉介绍，今年各种半成品菜品和来自各地的“家乡年菜”尤其受欢迎。不能返乡过年，人们对于家乡味道的牵挂反而更为浓烈。湖南的嫩腊肉、浙江的冬笋和诸暨年糕、陕西的流心柿饼和空心挂面、苏州八宝饭，李浩冉介绍，这些来自各地的特色年货今年销量明显提升。

此外，受疫情影响，相较于往年的“在外吃年夜饭”，今年更多家庭选择在家里欢度春节，各类半成品、外卖年夜饭受到青睐。

美团外卖相关负责人介绍，往年春节作为外卖的非高峰时段，商家营业率并不高。但今年很多餐厅在春节期间继续营业。一些餐厅还推出了丰富的外卖年夜饭。

过年去哪玩？携程数据显示，近郊度假型酒店受到青睐。

在“就地过年”倡议下，今年春节假期消费者“酒店度假”趋势明显，尤其是近郊度假酒店、温泉酒店颇受欢迎。

今年春节，上海枫泾古镇、朱家角古镇、新场古镇、罗店古镇等联合推出“上海古镇过大年”，集中展示长三角非遗灯彩，体验非遗民俗年俗，塑造年味浓郁、亮点突出、特色鲜明的春节古镇过年氛围。据上海市文化和旅游局13日最新披露数据，金山、松江、青浦、奉贤、崇明等区三天累计客房出租率为57%，较2019年增加27个百分点。

携程最新数据显示，今年春节近郊度假型酒店受青睐，酒店入住订单平均价格为2906元，平均间夜量达2.1，高星酒店占比超过60%。

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