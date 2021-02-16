全国居民年人均可支配收入突破三万元——
钱袋子鼓起来 好日子火起来（“十三五”，我们这样走过）
过年了，在江西万安县窑头镇横塘村，脱贫户张合生高兴地告诉记者，“年底一算账，脐橙卖了近10万元。”
5年前，经扶贫干部牵线搭桥，张合生拿到5万元贴息贷款种上了脐橙。“技术员手把手教，合作社带着闯市场，统一品种、统一技术、统一销售，小脐橙长成了致富果。”张合生说，如今他家的脐橙种植面积达15亩。
如今的横塘村成了远近闻名的“脐橙村”，脐橙种植规模从2016年的6000亩扩大到现在的1.2万亩，年人均增收3000多元，全村118户415人已全部脱贫。
习近平总书记指出，要坚持和完善社会主义基本分配制度，努力推动居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步，不断健全体制机制和具体政策，调整国民收入分配格局，持续增加城乡居民收入，不断缩小收入差距。“十三五”期间，一系列惠民举措切实提高了城乡居民收入水平，让百姓“钱袋子”鼓起来，好日子火起来。
——就业越来越好，支撑居民收入持续增长。
春节前夕，线上订单大幅增加。在京东物流北京亚洲一号智能仓库里，智能机械手臂将待发车的成箱商品稳稳地放在自动传送带上。“今年春节，公司拨出专款，为坚守一线、就地过年的员工提供高于国家法定标准的补贴，我们的收入比平时增长不少。”24岁的自动拣货组组长张玉锦说。
凭着一股好钻研的劲头，3年间，张玉锦从普通拣货员成长为技术能手，月收入也从2000多元增长到六七千元。“有了先进物流装备，我们的工作轻松多了，效率是以前的几十倍，大家的收入也水涨船高。”
就业是民生之本。“十三五”期间，我国大力实施就业优先政策，将就业置于“六稳”工作和“六保”任务之首，促进居民收入持续增长。全国居民人均可支配收入从2016年的23821元增长到2020年的32189元，突破3万元大关。扣除价格因素后，2011年至2020年全国居民人均可支配收入年均实际增长7.2%，10年累计实际增长100.8%，城乡居民收入比2010年翻一番目标如期实现。
——负担越来越轻，居民收入“含金量”增加。
在山东高密市蓝海国际大饭店工作的李武保，今年春节依然忙碌。“过年不能回老家，打算给父母寄个礼物。这两年多，我已经收到3000多元的减税‘红包’，正好给父母买个智能手机，给他们视频拜年！”李武保说。
数据显示，我国2019年实施个人所得税专项附加扣除政策，加上2018年10月1日提高个人所得税基本减除费用标准和优化税率结构翘尾因素，合计减税4604亿元，使2.5亿纳税人直接受益，人均减税约1842元。“持续推进的减税降费，有效提升了居民实际收入水平。”北京国家会计学院教授李旭红说。
——结构越来越优，城乡居民收入差距缩小。
贵州亿藤农业科技有限公司仓库里，工人们正将一箱箱包装整齐的藤椒油装车。“过年期间，藤椒油市场需求旺，这些是要卖到山西、山东的。”公司负责人蒋弟博说。
44岁的蒋弟博是贵州毕节市纳雍县百兴镇人，过去曾在上海、浙江、广东等地打工。2016年，在县里返乡创业政策支持下，蒋弟博回乡种植藤椒。“去年我拿到60万元低息贷款，建成了藤椒烘干厂、加工厂，相比单卖藤椒籽，藤椒油产品更有赚头！”去年，有26名外出打工者到蒋弟博厂里上班，收入一点不少，还能就近照顾家里老人、孩子。
随着乡村振兴战略全面推进，农村创业就业环境更好机会更多，农村居民、中西部居民收入水平持续提升。城乡居民收入比值由2015年的2.73缩小至2020年的2.56。
——保障越来越强，民生安全网守护百姓“钱袋子”。
“退休以后养老金年年涨，口袋里有了钱，过年发几个大红包给孩子们！”山西运城市盐湖区退休职工董喜翠开心地掏出为孙辈们准备的红包。
“十三五”期间，我国民生保障力度不断加大。基本养老金连续多年调整，退休人员获得感、幸福感、安全感持续增强。截至2020年末，我国基本养老保险覆盖9.99亿人，基本医疗保险覆盖13.6亿人，织成了一张世界最大的社会保障网。
“我国已进入高质量发展阶段，经济持续向好趋势不会改变，居民收入增长有坚实的支撑。随着发展‘蛋糕’越做越大，百姓‘钱袋子’还将越来越鼓！”中国社科院经济研究所研究员邓曲恒说。
《 人民日报 》（ 2021年02月16日 01 版）
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